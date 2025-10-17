Coquimbo Unido es el gran favorito para ser campeón en el torneo chileno. Le lleva 14 puntos de ventaja tanto a Universidad de Chile como a Universidad Católica, lo que refleja el gran trabajo del cuerpo técnico.

Quien se lleva las luces es el entrenador Esteban González, pero detrás suyo está Miguel Pinto, portero que atajó en la U. de Chile, Colo Colo y la selección chilena. Asumió como ayudante esta temporada y los resultados son positivos.

“La verdad es que Esteban no me ha hecho sentir su ayudante. Hemos tenido una comunicación muy abierta, permite que mi opinión sea escuchada y estoy aprendiendo mucho de él”, sostuvo en TNT Sports.

Agregó que “estar inmerso adentro de todo es para aprender un montón. Es mucho trabajo porque Esteban es trabajólico a morir y estamos muchas horas en el complejo, así es que ha sido una experiencia gratificante”.

“Todo se alineó para comenzar esta carrera junto a Esteban y no pudo ser mejor, tenemos ideas parecidas y un respeto mutuo. Nos comunicamos bien, tenemos un buen trabajo en equipo”, sostuvo Pinto.

Pinto confía en la recta final de Coquimbo Unido

Miguel Pinto se retiró como jugador de Coquimbo y de inmediato empezó a trabajar en el cuerpo técnico, lo que supo manejar de buena manera con quienes eran sus compañeros.

“Es la forma en que cada persona se desarrolla en el equipo, hoy estoy con muchos compañeros y se fijó una línea que no se puede sobrepasar. Me han tenido respeto, eso se ve reflejado en la comunicación con ellos. Se les exige aún más ahora, y ya lo hacía cuando yo era jugador”, señala el ex portero.

Sobre esta recta final de torneo indicó que “se trabajó en cargar piernas para llegar en lo mejor posible a estas últimas siete fechas. No creo que nos vaya a afectar el receso, al contrario, llegaremos bien física y mentalmente”.

Finalmente señaló que haber perdido contra Colo Colo en la primera rueda “nos permitió ser fieles a lo que queríamos. Era fácil desarmarnos, pero fue lo contrario, pueden pasar las derrotas y lo importante era reafirmar lo que estábamos haciendo. Lo principal es que sabíamos que estábamos trabajando bien”.