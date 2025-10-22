Que el Betis todavía no haya firmado la renovación de Manuel Pellegrini es una cuestión que evidentemente le da esperanza a la selección chilena. El contrato del experimentado DT finaliza en junio de 2026, una vez que acabe la presente temporada con el cuadro verdiblanco.

La campaña más o menos permite delinear en qué partes de la tabla de posiciones peleará cada equipo. Y todo indica que los béticos estarán encaramados en la más alta. La que permite cupos a los torneos internacionales. En ese contexto el presidente, Ángel Haro, sacó la voz ante algunos temas.

Uno de ellos, por cierto, fue la negociación con el avezado adiestrador chileno. Eso sí, lo primero en su respuesta fue sobre la confección del plantel. “Tenemos una plantilla muy amplia y de mucha calidad. En el banquillo de cualquier partido hay elementos que son casi titulares”, manifestó Haro.

Real Betis ha dado varios pasos adelante junto al Ingeniero Pellegrini. (Aitor Alcalde/Getty Images).

“Hace tiempo que no teníamos una plantilla así. El equipo está con mucho compromiso, muy convencido de lo que tenemos por delante. Puede ser una temporada muy buena”, adelantó el timonel del cuadro de Heliópolis, donde parecen podridos de que cada vez que hablan les pregunten por el DT.

Apuntó su mirada específicamente en el crack brasileño que le significó mucha espera al Betis mientras negociaba con el Manchester United de Inglaterra para allanar su salida. “Antony es un jugador de calidad mundial, es muy relevante en cualquier acción”, dijo sobre el paulista de 25 años.

“En un partido que parecía no ser tan destacado cambia el partido con dos jugadas puntuales”, destacó Ángel Haro, quien tuvo que hacerle frente a dos consultas sobre las tratativas que sostiene con Manuel Pellegrini para firmar un nuevo vínculo. En agosto de 2020, el chileno se hizo cargo de la dirección técnica en el cuadro andaluz.

Presidente de Betis está molesto por consultas sobre Pellegrini: toma nota la selección chilena

Manuel Pellegrini sabe que la selección chilena estará muy atenta a cada paso de su negociación con el Real Betis. Por el momento, en la plana mayor evitan referirse con muchas certezas al tema. Más bien, dejan el manto de duda que hay sobre el vínculo del Ingeniero.

“Con Manuel sigue habiendo una relación muy buena, estamos muy conjtentos con el trabajo que viene realizando. Cuando haya novedades lo informaremos”, aseguró Ángel Haro, quien disfrazó de lenguaje políticamente correcto que no hay nada nuevo bajo el sol.

El presidente del Betis, Ángel Haro, sabe que Pellegrini ha hecho un trabajo brillante en el club. (Fran Santiago/Getty Images).

Pero cayó otra consulta. “Me habeís hecho no sé cuántas preguntas de lo mismo y seguiré diciendo lo mismo. Cuando haya novedades serán los primeros en saber”, sentenció Ángel Haro en un tema que ya comienza a sacar escozor en el Real Betis. El tiempo dirá cómo termina…

