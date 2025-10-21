La selección chilena avanza en la búsqueda de su nuevo entrenador, tras el fracaso del proceso del técnico Ricardo Gareca que terminó en el último lugar de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Si bien desde la ANFP han confirmado que se quieren dar un tiempo hasta el mes de marzo, ya comienzan a aparecer los nombres como posibles para ponerse el buzo de la Roja.

El más importante tiene que ver con Manuel Pellegrini, quien en una publicación del diario La Tercera, han acercado para que sea el próximo entrenador de la selección chilena.

“A Manuel Pellegrini le entusiasma mucho la idea de dirigir a Chile. Ha tenido varios contactos“, reveló una fuente a un citado medio, por lo que ahora vino la respuesta desde la ANFP.

Manuel Pellegrini piensa en dirigir a la Roja.

¿Qué dice la ANFP de Manuel Pellegrini?

Fue el jefe de las selecciones nacionales, Felipe Correa, quien profundizó en esta respuesta de Manuel Pellegrini, que confirma acercamientos y el interés de venir a la Roja.

“Desde el punto de vista de la realidad o no, la pregunta hay que hacérsela a la persona, de que nosotros tenemos interés es una realidad y, más allá del nombre particular, es tener un técnico del más alto nivel para dirigir el proceso, sería una tremenda noticia”, explicó en conversación en radio Cooperativa.

Pese a esto, asegura que el proceso no dará nombres ni confirmarán reuniones en medio de negociaciones, teniendo en cuenta que se puede entorpecer lo que está planificado.

“Lo comenté en otras conversaciones, quiero ser cuidadoso con cada una de las diligencias con algún candidato. La política es no confirmar ni desmentir porque podría entorpecer diálogos, pero estamos trabajando en tener un técnico el próximo año. El fútbol tiene sus tiempos, si uno está en conversaciones avanzadas, que puede venir en un mes mas tendrás que esperar, o, si puede ahora, acelerar. Lo ideal es aprovechar la instancias del próximo año y que el entrenador comience de inmediato”, explicó.

