El gran sueño de todos los fanáticos de la selección chilena es ver a Manuel Pellegrini con el buzo de la Roja de una vez por todas, algo que jamás se ha concretado.

El Ingeniero es por paliza el mejor entrenador chileno de todos los tiempos, y debido a que todavía está muy vigente en Europa, donde dirige a Real Betis, ha sido imposible contar con sus servicios.

Sin embargo, a sus 72 años el ex defensor de Universidad de Chile está pensando en tomar al equipo nacional, que está sin cuerpo técnico titular tras el estrepitoso fracaso en las Eliminatorias para el Mundial de 2026.

Aseguran que Pellegrini ahora sí piensa en dirigir a la selección chilena

Manuel Pellegrini nunca ha querido dirigir a la Selección, ni cuando su gran amigo Arturo Salah era presidente de la ANFP, pese a ello, voces aseguran que ahora al menos lo está pensando.

En La Tercera dieron a conocer versiones del círculo íntimo del Pelle, donde aseguran que no descarta tomar las riendas de la Roja para el proceso de 2030.

“A Manuel Pellegrini le entusiasma mucho la idea de dirigir a Chile. Ha tenido varios contactos. Hay elementos deportivos que lo hacen pensar en asumir ese desafío. El técnico sabe que a su edad puede ser el momento preciso para tomar esa cuenta pendiente”, le dijo un cercano al DT al citado medio.

“Pellegrini sabe que tiene una deuda futbolística con el país y, además, está la coyuntura de que termina su proceso con el Betis para empezar un trabajo a fondo con la Roja. Yo creo que, en este momento, existe un 50% de opciones de que se decida por la selección de su país. Por algo nunca quiso ir a Ecuador, Colombia o Brasil”, agregó.

El contrato de Manuel Pellegrini con Real Betis termina en junio de 2026, fecha en la cual quedará libre para negociar su arribo a la selección chilena.

