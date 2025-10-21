Manuel Pellegrini golpea el tablero y vuelve a romper los esquemas con Real Betis en la Europa League

Un trabajado empate consiguió el pasado sábado el Real Betis de Manuel Pellegrini en La Liga de España, porque igualó en el tiempo de agregado ante Villarreal.

Los sevillanos se fueron con un punto para su casa, gracias al gol sobre la hora de Antony, quien se anotó un doblete ante el Submarino Amarillo en el estadio de La Cerámica.

Ahora el equipo del Ingeniero tiene un desafío internacional, ya que visita a KRC Genk en Bélgica por la Europa League, y Pellegrini hará “gestión de equipo” en el certamen internacional.

Manuel Pellegrini cambia el equipo en Betis

Manuel Pellegrini sabe llevar una temporada y como está disputando tres frentes (hay que sumar la Copa del Rey), hará varios cambios en la formación titular del cuadro bético ante los belgas.

El DT chileno le dará descanso a varios jugadores, entre los que destacan Héctor Bellerín, Amrabat y Natan. Mientras que vuelve al once estelar el argentino Giovani Lo Celso, según Diario de Sevilla.

Giovani Lo Celso vuelve a la titularidad en Betis. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

De esta forma, el once de Betis será con Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Altimira, Marc Roca; Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Antony y Cédric Bakambu.

El cuadro de Manuel Pellegrini suma cuatro puntos tras las dos primeras fechas de la Europa League.

¿Cuándo y a qué hora juega Real Betis vs KRC Genk por la Europa League?

El partido de KRC Genk y Real Betis por la tercera fecha de la Europa League se jugará este jueves 23 de octubre, a partir de las 13:45 horas de Chile.