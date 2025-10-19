Manuel Pellegrini da clases gratis al mundo de como remontar un partido: “Buscamos hasta…”

Un partidazo se jugó este sábado por La Liga de España, donde Real Betis de Manuel Pellegrini le sacó un empate postrero a Villarreal en el estadio de La Cerámica.

El Submarino Amarillo se imponía con claridad en casa por 2-0 en un duelo por la parte alta de la tabla de posiciones, sin embargo, el equipo del Ingeniero supo remontar en los minutos finales gracias a su gran figura: Antony.

El seleccionado brasileño le regaló un punto sobre la hora al equipo del Ingeniero, ya que consiguió la paridad en los 94 minutos con un verdadero golazo de zurda.

Manuel Pellegrini y las claves para remontar ante Villarreal

Manuel Pellegrini habló tras el partido y dio una clase gratuita al mundo sobre como se remontan los partidos, ya que explicó que se debe hacer con “orden y fútbol”.

“Estoy satisfecho por cómo conseguimos el punto. Íbamos perdiendo 2-0 ante un buen equipo en su casa y siempre es difícil remontar. Estoy contento por lo que hizo el equipo. En el primer tiempo trabajamos bien y nos fuimos perdiendo por un gol en la última jugada y fue un error nuestro, no fue una jugada de ellos cuando habíamos tenido tres o cuatro ocasiones de gol muy claras que no las definimos. Nos faltó el último pase. Creo que habíamos sido superiores, pero lamentablemente nos fuimos con un gol en contra”, partió su análisis.

“En el segundo tiempo intentamos seguir buscando y vino un segundo gol en nuestro mejor momento, pero el equipo no bajó los brazos, tiene mucha confianza en lo que hace y buscamos hasta el final con orden y con fútbol primero descontar y luego lograr ese empate“, explicó.

Manuel Pellegrini junto a Marcelino. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

Para finalizar, Manuel Pellegrini tuvo palabras elogiosas para Antony, el encargado de anotar los goles en Real Betis.

“Los dos goles de Antony son de mucha calidad, de mucha precisión. Ya en el primer tiempo habíamos tenido algunas ocasiones incluso más fáciles y no se lograron hacer, pero el fútbol son errores y aciertos de ambos equipos y en términos generales fuimos superiores al Villarreal en su campo y no es fácil ser superior a este equipo. Juega muy bien y tiene jugadores muy desequilibrantes”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Real Betis vs KRC Genk por la Europa League?

El partido de KRC Genk y Real Betis por la tercera fecha de la Europa League se jugará este jueves 23 de octubre, a partir de las 13:45 horas de Chile.