Este sábado el Real Betis de Manuel Pellegrini tuvo acción por la jornada 9 de la Liga de España ante un viejo conocido del “Ingeniero”, el Villarreal. Duelo que se disputó en el Estadio de La Cerámica y que terminó en un entretenido empate a dos goles.

El héroe de la jornada fue Anthony, el brasileño marcó los dos goles del Betis ante el “submarino amarillo”, a los 66′ el primero y el último cuando el reloj marcaba los 90+4′ de partido.

Tras esta igualdad, Pellegrini sorprendió a todos con una declaración que apuntaba duro contra algunos equipos de la liga. El Ingeniero alabó el duelo ante su ex club y señaló: “Real Betis y Villarreal son dos equipos que se dedican a jugar” , para luego continuar con la parte más polémica al agregar: “La Liga necesita más equipos así, no los que buscan sacar resultado a partir de engaño o perder tiempo” .

Esta no es la primera vez que Pellegrini muestra su descontento contra equipo que salen a especular un resultado, ya se ha hecho repetitivo ver imágenes del DT nacional cuestionando o reclamándole a los árbitros por el tiempo de juego efectivo por partido y también, apuntando contra los jugadores que simulan.

Manuel Pellegrini alabó el juego mostrado por el Real Betis y el Villarreal de Marcelino.

Tras ello, el ex técnico de la U y River Plate, volvió a valorar el juego de sus dirigidos y sobre todo la actitud de ir a buscar el empate hasta el último segundo, indicando: “Eso lo hemos madurado y trabajado mucho. Hay que jugar independientemente del marcador. Tener la convicción de que a través del juego se va a dar la vuelta y no a través del desorden y de la desesperación, como empezar a tirar balones al área sin ninguna ventaja” señaló el DT.

Finalmente, cerró sus palabras agregando: “No es la primera vez que lo hacemos. Me alegra que el equipo siga creyendo hasta el final” cerró.

El próximo partido del Real Betis:

Tras el empate ante Villarreal por la Liga, el Betis de Pellegrini volverá a la acción el próximo jueves 23 de octubre a las 13:45 horas de Chile, enfrentando al KRC Genk de Bélgica por la fecha 3 de la fase de liga de la Europa League.

