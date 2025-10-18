Lejos de cualquier señal de no hacer su trabajo al todavía no renovar su contrato, el técnico chileno Manuel Pellegrini sigue haciendo de las suyas con el Real Betis, quien ya suma una positiva racha de siete encuentros sin perder, el último de ellos de forma agónica.

En la continuidad de la novena jornada en La Liga de España, el conjunto sevillano visitaba al Villarreal en el Estadio La Cerámica, un lugar donde el estratega nacional hizo historia, y sufrió más de la cuenta para mantener su buen momento.

ver también “Su trayectoria es intachable”: Juan Pablo Sorín analizó la opción de Pellegrini a La Roja

Betis de Pellegrini continúa con su racha en La Liga

El encuentro no fue nada sencillo para la escuadra del “Ingeniero”, ya que se fueron al descanso con el marcador en contra tras la anotación del canadiense Tajon Buchanan (44′). La cosa parecía peor cuando el “Submarino Amarillo” aumentó mediante Alberto Moleiro (64′).

Fue tras esta anotación que apareció la máxima figura que tiene en cancha el cuadro de Pellegrini, como el extremo brasileño Antony. El ex Manchester United se puso al Betis en sus hombros y comandó una remontada épica.

A los 66′ puso el descuento y en la última jugada del pleito, se juntó con el argentino Giovani Lo Celso, quien lo habilitó para que ejecutara un remate mordido que caprichosamente se metió en la portería de Villarreal para poner el definitivo empate por 2-2.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo quedan en la Tabla y cuándo vuelven a jugar?

Gracias a esta paridad, el equipo de Manuel Pellegrini se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación con 16 puntos, a seis del líder Barcelona y en puestos de clasificación a la próxima Champions League, por debajo de su rival que sigue tercero con 17.

La semana venidera vendrá con doble actividad para el Betis. El jueves 23 de octubre jugará por Europa League cuando visiten al Genk de Bélgica a las 13:45 horas. El próximo lunes 27 cerrará la fecha 10 como local ante el Atlético de Madrid.

Publicidad