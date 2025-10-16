Es tendencia:
“Su trayectoria es intachable”: Juan Pablo Sorín analizó la opción de Pellegrini a La Roja

El histórico de la selección argentina fue dirigido por el Ingeniero en Villarreal, donde protagonizaron una Champions League histórica.

Por César Vásquez

Pellegrini y Sorín coincidieron en Villarreal.
© GettyPellegrini y Sorín coincidieron en Villarreal.

Juan Pablo Sorín está de visita en Chile, donde habló de diversos temas. Uno de ellos, fue la posibilidad de que Manuel Pellegrini arribe a La Roja como nuevo entrenador.

Sorín será uno de los protagonistas de Copa Duelo Leyendas de América, una competición protagonizada por jugadores como Mario Yepes y Juan Arango. La competición constará con ocho selecciones sudamericanas integradas por ídolos. El evento que será tipo King League, tendrá lugar en el Claro Arena en marzo del 2026.

La visión de Sorín sobre Manuel Pellegrini

Mucho se ha especulado en Chile sobre un posible arribo de Manuel Pellegrini a la selección. El Ingeniero es el favorito de los hinchas, pero por ahora no hay nada concreto con el director técnico de Real Betis. Sin embargo, la ilusión no se detiene.

Juan Pablo Sorín conoce bien a Pellegrini. Juntos protagonizaron una de las mejores campañas de Villarreal. El histórico de la selección Argentina comentó la posibilidad de que el Ingeniero tome de una vez por todas a La Roja.

Bueno, suena hace años no ja, ja, ja. En Chile está claro que su trabajo y trayectoria es intachable dentro de los clubes que ha pasado y ahora lo mismo, el trabajo que está haciendo junto a Rubén Cousillas y todo su cuerpo técnico ahí en el Betis. Pero bueno, eso compete a la gente de Chile, a la asociación. Es verdad que siempre corre el rumor“, indicó Juampi en exclusiva a RedGol.

Pellegrini ha triunfado en el fútbol europeo. Imagen: Getty

Pellegrini ha triunfado en el fútbol europeo. Imagen: Getty

Sorín estuvo entre 2004 y 2006 con Pellegrini en Villarreal, uno de las obras maestras del Ingeniero. Llegaron a la semifinal de la Champions League juntos, cayendo de forma dramática ante Arsenal. Incluso, Juan Román Riquelme tuvo un penal que pudo cambiar la historia.

Nosotros pasamos dos años buscando la excelencia en el Villarreal, en ese equipazo que teníamos y bueno, nos faltó poco para conquistar todo, pero al mismo tiempo sabemos que hicimos historia. Fue un equipazo y al haber tantos sudamericanos, era un poco el equipo de moda en nuestros países“, recordó con cariño el capitán de Argentina en Alemania 2006.

