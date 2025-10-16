Manuel Pellegrini recibe el mayor elogio de su vida de parte de un crack: “Es mejor…”

El equipo que lanzó a la fama a Manuel Pellegrinien Europa fue Villarreal, que apostó por el entrenador chileno tras sus brillantes campañas en Argentina con San Lorenzo de Almagro y River Plate.

El Ingeniero se vuelve a topar con el Submarino Amarillo, ya que este sábado su Real Betis se mide ante el cuadro valenciano en un partido clave por la parte alta de la tabla de La Liga.

Villarreal es tercero con 16 puntos, mientras que el equipo del DT nacional es cuarto con 15, es por ello que el choque de este sábado es una verdadera pelea de rivales directos.

Ex Betis y Villarreal llena de elogios a Manuel Pellegrini

En la antesala al partido, en el programa La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio conversaron con Javier Matilla, ex seleccionado español que jugó en Villarreal y Betis, quien no se guardó elogios para Manuel Pellegrini.

“Es mejor persona que entrenador… y como entrenador es demasiado top, así que imaginad cómo es. Está pendiente de todo, se preocupa a diario de cómo está el jugador. Es un gran ser humano. Transmite paz, tranquilidad y confianza al futbolista. No sólo se preocupa de lo táctico, sino también por cómo le va al jugador en su vida privada”, dijo el ex volante español.

Manuel Pellegrini prepara el partido con Villarreal.

Luego, tuvo palabras para Betis, que el año pasado hizo historia al clasificar por primera vez a una final internacional, donde cayó con Chelsea en la Conference League.

“Lo difícil es mantenerse en el alto nivel, compitiendo año tras año en Europa”, agregó Matilla.

Real Betis y Villarreal juegan el partidazo del fin de semana en España, con Manuel Pellegrini como gran protagonista.

¿Cuándo y a qué hora juega Real Betis vs Villarreal por la Liga de España?

El partido entre Real Betis y Villarreal se jugará este sábado 18 de octubre, a partir de las 13:30 horas de Chile, en el estadio La Cartuja de Sevilla.

