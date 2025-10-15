Es tendencia:
Mundialista que jugó en U de Chile critica con dureza a pupilo de Pellegrini: “No le perdono que…”

Este retirado colombiano que jugó en U de Chile en 2003 le cayó con toda su fuerza a un ariete del Betis. "No le perdono que...", dijo.

Por Jorge Rubio

© Getty y U de ChileEste delantero colombiano fue mundialista y pasó por U de Chile. ¡Le cayó con fiereza al Cucho!

Que Manuel Pellegrini y la U de Chile tienen una conexión perpetua no es ningún misterio: el director técnico chileno jugó como defensor central en los azules y también era el entrenador cuando el Bulla cayó a la segunda división. Por estos días, cayó una crítica de un mundialista que también jugó en el Romántico Viajero.

Se trata de un retirado atacante que jugó dos Mundiales con la selección de Colombia. Un legendario ariete que dejó una gran huella en el Parma de Italia y el Newcastle de Inglaterra. Más de algún lector habrá notado que las referencias son para Faustino Asprilla.

El imborrable Tino, quien se mostró muy crítico con uno de los pupilos del Ingeniero Pellegrini en el Real Betis. Juan Camilo Hernández, el Cucho, quien fue titular en el empate sin goles ante Canadá. Y estuvo en la cancha durante una hora, aunque fue reemplazado por Rafael Santos Borré.

El Cucho Hernández suma cuatro goles en ocho partidos ligueros con el Real Betis. (Alex Caparros/Getty Images).

“Sabe por qué es complicado lo de Cucho: porque cuando jugó contra Perú, todos quedamos que pobrecito, que lo pusieron en una posición que no juega. Lo pusieron después de 9 y no hizo ni un tiro al arco”, reclamó el Tino Asprilla en ESPN Colombia.

Añadió que “Borré entró y con la misma Colombia metió un cabezazo. Puede que no haya hecho un tiro al arco, pero que entre a trotar a la par de James Rodríguez no se lo perdono”. Para el retirado artillero, al Cucho Hernández le faltó esfuerzo, pues no es seguro que vaya al Mundial.

Polémica de ex U de Chile con James Rodríguez: Tino Asprilla le responde con todo en Colombia

Faustino Asprilla, el ex U de Chile que aplasta a un goleador de Pellegrini: ¡Palazo a Cucho Hernández!

Faustino Asprilla jugó en la U de Chile en 2003 y en las últimas horas, le cayó con firmeza al goleador que tiene el Betis de Manuel Pellegrini en La Liga de España. El Cucho Hernández, quien llegó desde la Major League Soccer a los verdiblancos por 13 millones de euros en febrero de este año.

“Ahorita se está jugando la invitada a la Copa del Mundo… ¿con ese trotecito? Voy y correteo a los defensas. Que me saquen porque jugué mal, pero con la lengua afuera. Pero tampoco hizo eso. Es un lío”, manifestó el Tino Asprilla con total franqueza.

Juan Camilo Hernández recibió duras críticas de Faustino Asprilla. (Fran Santiago/Getty Images).

Y hasta cierto enojo. El Cucho Hernández tiene 7 partidos con la selección colombiana y ya contabiliza dos goles. Pero no dejó para nada un buen sabor de boca en un histórico atacante del cuadro cafetalero. Y en el equipo que dirige el chileno Pellegrini, tiene nueve conquistas en 24 encuentros.

Aproblemó a Colo Colo en la Libertadores y debutó con Colombia en una paliza a México: “Tocó hacer trabajo sucio”

Aproblemó a Colo Colo en la Libertadores y debutó con Colombia en una paliza a México: “Tocó hacer trabajo sucio”

