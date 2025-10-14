Es tendencia:
Restaurant, hotel y más: el exclusivo complejo que construye Alexis Sánchez en Chile

Mientras disfruta de un gran momento en el Sevilla, Alexis Sánchez no se olvida de sus negocios y tiene este ambicioso proyecto en Chile.

Por Javiera García L.

Alexis Sánchez vive un gran momento con Sevilla, donde encontró su lugar en el mundo después de los tristes regresos a Udinese e Inter de Milán. En España, ya es referente y líder del equipo que viene de golear al Barcelona. Aun así, el tocopillano no descuida sus negocios.

Hace unas semanas, el delantero daba algunos detalles en Instagram sobre el viñedo AlmaSoul que abrirá en Boyeruca, en la comuna de Vichuquén. “Restaurant. Bar. Hermoso central park para caminar y jugar con animales. Eso y mucho más“, decía Alexis.

Ahora, desde Meganoticias entregaron más información sobre este proyecto, pensado como un “complejo arquitectónico que integra restaurante, hotel boutique y un parque para animales“.

El desarrollo del nuevo sueño de Alexis Sánchez está a cargo de Black House, un estudio de arquitectura que tiene proyectos en Madrid, Barcelona, Santiago y Cancún, en colaboración con el arquitecto Daniel Núñez.

El viñedo que Alexis Sánchez construye en Boyeruca

La construcción cuenta con dos edificios principales en forma triangular, una sección dedicada a un restaurante y un área de museos, con exhibiciones interactivas para conocer más del trabajo vinícola en el lugar. Por ahora, no se ha entregado una fecha de posible apertura.

En su página, Black House señala que el diseño del viñedo AlmaSoul busca “resaltar la elegancia, creando un entorno sereno y sofisticado para la producción y degustación de vinos”.

