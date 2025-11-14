Es tendencia:
Tenis

¡Gigante! Cristian Garin logra un triunfazo en Montevideo que le da un triple y jugoso premio

El tenista chileno sumó un resonante triunfo en Uruguay y clasificó a las semifinales. Además, celebra de cara a 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Cristian Garin sumó un triunfazo en Uruguay.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTCristian Garin sumó un triunfazo en Uruguay.

Un partido importante tenía este viernes el tenista chileno Cristian Garin (105° de la ATP) ante el paraguayo Diego Vallejo (169°), en el marco de los cuartos de final del Challenger de Montevideo, el que sacó adelante con mucho esfuerzo.

El nacional tuvo que trabajar para sacar de carrera al guaraní en la arcilla uruguaya, donde se impuso por un apretado 2-6, 6-2 y 6-3 y así se metió en semifinales.

Gago se esforzó mucho para vencer al prometedor jugador paraguayo de 21 años, al que venció en el Carrasco Lawn Tennis Club tras dos horas y 16 minutos de juego.

Cristian Garin vuelve al Top 100 y se mete en el Australian Open

La victoria le trae consecuencias inmediatas a Cristian Garin, ya que gracias a su triunfo vuelve al selecto grupo de los 100 mejores tenistas del mundo, porque aparece en el casillero 99° del ranking live.

Cristian Garin se metió en semifinales en Montevideo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Eso no es todo, debido a que la victoria y el retorno al Top 100 le permite asegurar un cupo en el Australian Open de 2026, donde será parte del cuadro principal.

Por el paso a la final Cristian Garin jugará con el ganador del partido entre el chileno Tomás Barrios (111°) y el español Carlos Taberner (104°).

