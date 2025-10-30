En febrero de este año el nombre de Zizou Bergs quedó grabado para siempre en el deporte chileno. ¿La razón? Pues un confuso incidente en la Copa Davis enfrentando a Chile en Hasselt.

Durante la recta final de su partido ante el chileno Cristian Garin, el tenista belga lo agredió golpeándolo en el rostro durante su efusiva celebración. Nuestra raqueta nacional no pudo seguir jugando y terminó siendo descalificado a pesar del golpe de Bergs.

Hoy, nueve meses después de toda esa polémica, belga decidió romper su silencio y hablar de lo ocurrido, recordando todos los ataques que recibió en redes sociales. En especial, Bergs apuntó a una extraña costumbre chilena en este tipo de situaciones.

ver también “Sin jurisdicción”: Chile revela decisión final del ITF por golpe de Bergs a Garin

Zizou Bergs recuerda extraña costumbre chilena en redes

En diálogo con De Afspraak – VTR Max el tenista de 26 años partió recordando que “el estadio estaba en éxtasis. Me dejé llevar. Me dirijo de forma imprudente al banquillo, mi oponente pasa y lo toco”.

“Él se tumba y entonces no quiere seguir jugando, dice que no se siente bien y se va de la cancha. La victoria es mía y Bélgica gana el enfrentamiento para clasificarse a octavos de final”, agregó.

Zizou Bergs recibió el odio chileno tras agredir a Garin en la Copa Davis. | Foto: Archivo.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Bergs afirmó que “posterior al partido, abro mi teléfono y veo un bombardeo de mensajes en mis redes sociales, provenientes de chilenos. Lo realmente extraño es que me insultaron enviando recetas: ‘¿Cómo se hace el chile con carne? ¿Cómo se hacen las empanadas?’, en dos días recibí 400 mil”.

ver también Cristian Garín no olvida al plomo de Zizou Bergs: “Bien ahueo… por así decirlo”

“Me sentí abrumado e inseguro, porque viajo por todo el mundo. Tenía que ir a jugar a Miami, allí hay muchos sudamericanos y también chilenos, sentí mucho miedo. Mi estrategia fue no hablar del tema por mucho tiempo, dejar que se olvidara”, concluyó.