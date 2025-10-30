Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Zizou Bergs recuerda insólitos ataques chilenos en redes sociales: “Lo realmente extraño es que me enviaron…”

El belga Zizou Bergs, recordado por agredir a Cristian Garin en un confuso incidente en la Copa Davis, reconoció que le afectaron todos los mensajes que le llegaron en redes sociales.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Zizou Bergs lo pasó mal por los ataques chilenos que recibió en redes.
© Photosport.Zizou Bergs lo pasó mal por los ataques chilenos que recibió en redes.

En febrero de este año el nombre de Zizou Bergs quedó grabado para siempre en el deporte chileno. ¿La razón? Pues un confuso incidente en la Copa Davis enfrentando a Chile en Hasselt.

Durante la recta final de su partido ante el chileno Cristian Garin, el tenista belga lo agredió golpeándolo en el rostro durante su efusiva celebración. Nuestra raqueta nacional no pudo seguir jugando y terminó siendo descalificado a pesar del golpe de Bergs.

Hoy, nueve meses después de toda esa polémica, belga decidió romper su silencio y hablar de lo ocurrido, recordando todos los ataques que recibió en redes sociales. En especial, Bergs apuntó a una extraña costumbre chilena en este tipo de situaciones.

“Sin jurisdicción”: Chile revela decisión final del ITF por golpe de Bergs a Garin

ver también

“Sin jurisdicción”: Chile revela decisión final del ITF por golpe de Bergs a Garin

Zizou Bergs recuerda extraña costumbre chilena en redes

En diálogo con De Afspraak – VTR Max el tenista de 26 años partió recordando que “el estadio estaba en éxtasis. Me dejé llevar. Me dirijo de forma imprudente al banquillo, mi oponente pasa y lo toco”.

“Él se tumba y entonces no quiere seguir jugando, dice que no se siente bien y se va de la cancha. La victoria es mía y Bélgica gana el enfrentamiento para clasificarse a octavos de final”, agregó.

Zizou Bergs recibió el odio chileno tras agredir a Garin en la Copa Davis. | Foto: Archivo.

Zizou Bergs recibió el odio chileno tras agredir a Garin en la Copa Davis. | Foto: Archivo.

Publicidad

En ese sentido, Bergs afirmó que “posterior al partido, abro mi teléfono y veo un bombardeo de mensajes en mis redes sociales, provenientes de chilenos. Lo realmente extraño es que me insultaron enviando recetas: ‘¿Cómo se hace el chile con carne? ¿Cómo se hacen las empanadas?’, en dos días recibí 400 mil”.

Cristian Garín no olvida al plomo de Zizou Bergs: “Bien ahueo… por así decirlo”

ver también

Cristian Garín no olvida al plomo de Zizou Bergs: “Bien ahueo… por así decirlo”

“Me sentí abrumado e inseguro, porque viajo por todo el mundo. Tenía que ir a jugar a Miami, allí hay muchos sudamericanos y también chilenos, sentí mucho miedo. Mi estrategia fue no hablar del tema por mucho tiempo, dejar que se olvidara”, concluyó.

Lee también
Fue oro para Chile y rompió tres veces el récord mundial en la bala
Chile

Fue oro para Chile y rompió tres veces el récord mundial en la bala

Tabilo campeón en China: De La Peña echa al agua a Nico Massú
Redsport

Tabilo campeón en China: De La Peña echa al agua a Nico Massú

Nada es imposible: El impresionante invicto de Massú en Copa Davis
Tenis

Nada es imposible: El impresionante invicto de Massú en Copa Davis

Ex Coquimbo Unido sueña con llegar a la Liga de Primera
Chile

Ex Coquimbo Unido sueña con llegar a la Liga de Primera

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo