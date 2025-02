Cristian Garin sacó la voz a casi una semana del escándalo que marcó la serie de Chile y Bélgica en la Copa Davis. En diálogo con Radio Pauta, el tenista nacional dio detalles de la agresión de Zizou Bergs y disparó con todo contra el médico y el árbitro de la serie.

“Que me choque así, que salte y me pegue en el ojo después de jugar tres horas a 160-170 pulsaciones… No sé si fue intencional o no, pero me pega en un deporte que no es de contacto. El acto se vio mala leche porque es totalmente evitable”, partió diciendo.

Gago comentó que “nunca pensé ver algo así. Yo estuve mal. No entendía que él me haya pegado“. Luego: “El médico neutral vino, me preguntó si podía jugar. Yo le dije: ‘¿Cómo, no me vas a examinar? Me acaban de pegar en la cabeza, en el ojo, y no me vas a examinar'”.

“Yo he visto que cuando hay golpes en la cabeza traen una linterna, te revisan. Esto fue cinco minutos después de que me pegaron. Jugando tenis, te pueden pegar un pelotazo en la cabeza, pero esto… Y me pregunto qué hubiese pasado si él le pega al árbitro. ¿Por qué es distinto que me pegue a mí a que le pegue a un árbitro?”, reflexionó la raqueta nacional.

Cristian Garin habló sobre lo que pasó en la Copa Davis | IMAGO

ver también El día clave para Chile tras el bochorno de Zizou Bergs contra Cristian Garin en la Copa Davis

Cristian Garin y su agresión: “El ojo me temblaba”

“Hay muchas cosas que no se entienden, como que el árbitro dé una conferencia de prensa diciendo que el médico neutral dijo que se podía jugar, siendo que no me revisó… Me vio 20 segundos. Ni siquiera me revisó: me preguntó si podía jugar. Esa es la situación, es rarísima“, dijo Cristian Garin.

Publicidad

Publicidad

“El ojo me temblaba, tenía una marca, no había sangre ni nada, pero yo no podía jugar al 100% como venía, estaba haciendo un partidazo y ambos estábamos jugando a buen nivel. Él se sobre revolucionó y me pegó en la cara, esa es la situación“, sumó.

Por último, habló de qué sucedió después de la descalificación. “Yo lo quería ir a buscar, aparte que después el equipo belga no se acercó a decir nada, se fueron del estadio después de la conferencia. Yo estaba hirviendo, estaba quemadísimo“, concluyó el tenista.