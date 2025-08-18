Cristian Garin inició con triunfo su camino en la qualy del US Open 2025.

El chileno derrotó al japonés Yosuke Watanuki en sets corridos, con parciales de 6-4 y 6-4, en cerca de dos horas de partido, asegurándose un paso más cerca del cuadro principal del torneo estadounidense.

Garin dominó en los momentos clave

El chileno mostró solidez en su servicio, ganando el 69% de sus primeros servicios y llevándose el 65% de los puntos en ellos.

Su efectividad en el segundo saque también marcó la diferencia, superando a Watanuki por 53% a 33%.

Garin convirtió 4 de 9 break points, mientras que su rival solo logró 2 de 5, lo que fue decisivo para inclinar la balanza a favor del chileno.

Datos que destacan del duelo

Garin se llevó un total de 67 puntos ganados frente a 58 del japonés y ganó 8 juegos de servicio frente a los 6 de su rival.

A lo largo del partido, Gago logró su mayor racha de puntos consecutivos en 5, demostrando control en los momentos determinantes del encuentro.

Próximo desafío: un paso más cerca del US Open

Con este triunfo, Garin avanzó a la segunda ronda de la qualy, donde buscará continuar su camino hacia el cuadro principal del US Open.

Su próximo rival se definirá entre el argentino Marco Trungelliti y el estadounidense Christopher Eubanks.