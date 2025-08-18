Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

Cristian Garin no afloja: gana su primer duelo ante Yosuke Watanuki y se acerca al cuadro principal del US Open

El chileno superó al japonés en la primera ronda de la qualy y mantiene viva su ilusión de entrar al main draw de Nueva York.

Por Javiera López Godoy

Cristian Garin
© Getty ImagesCristian Garin

Cristian Garin inició con triunfo su camino en la qualy del US Open 2025.

El chileno derrotó al japonés Yosuke Watanuki en sets corridos, con parciales de 6-4 y 6-4, en cerca de dos horas de partido, asegurándose un paso más cerca del cuadro principal del torneo estadounidense.

Garin dominó en los momentos clave

El chileno mostró solidez en su servicio, ganando el 69% de sus primeros servicios y llevándose el 65% de los puntos en ellos. 

Su efectividad en el segundo saque también marcó la diferencia, superando a Watanuki por 53% a 33%. 

Garin convirtió 4 de 9 break points, mientras que su rival solo logró 2 de 5, lo que fue decisivo para inclinar la balanza a favor del chileno.

El increíble premio que aseguran Tomás Barrios y Cristian Garin solo por jugar la qualy del US Open

ver también

El increíble premio que aseguran Tomás Barrios y Cristian Garin solo por jugar la qualy del US Open

Datos que destacan del duelo

Garin se llevó un total de 67 puntos ganados frente a 58 del japonés y ganó 8 juegos de servicio frente a los 6 de su rival. 

A lo largo del partido, Gago logró su mayor racha de puntos consecutivos en 5, demostrando control en los momentos determinantes del encuentro.

Publicidad

Próximo desafío: un paso más cerca del US Open

Con este triunfo, Garin avanzó a la segunda ronda de la qualy, donde buscará continuar su camino hacia el cuadro principal del US Open. 

Su próximo rival se definirá entre el argentino Marco Trungelliti y el estadounidense Christopher Eubanks.

Lee también
Destapan inquietantes imágenes de Djokovic a días del US Open
Tenis

Destapan inquietantes imágenes de Djokovic a días del US Open

El increíble premio que aseguran Barrios y Garin en el US Open
Tenis

El increíble premio que aseguran Barrios y Garin en el US Open

Cristian Garin vs. Yosuke Watanuki en el US Open: Hora y dónde ver en vivo
Tenis

Cristian Garin vs. Yosuke Watanuki en el US Open: Hora y dónde ver en vivo

¡Escándalo! "Colo Colo no tiene ninguna convicción de sacar a Almirón"
Colo Colo

¡Escándalo! "Colo Colo no tiene ninguna convicción de sacar a Almirón"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo