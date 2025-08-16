Jannik Sinner vive un giro inesperado en el US Open. El N°1 del mundo iba a debutar en el cuadro de dobles mixtos junto a Emma Navarro, pero la estadounidense decidió participar en el WTA 500 de Monterrey, dejando al italiano sin pareja justo antes del inicio del torneo.

Navarro elige otro camino

Navarro, tras aparecer en la lista provisional de dobles mixtos del US Open con Sinner, sorprendió al inscribirse en un torneo rival en Monterrey.

Esta decisión rompe la dupla que se esperaba debutara en Nueva York y deja al italiano con la incógnita de si buscará un nuevo compañero o se concentrará solo en su participación individual en el torneo.

Emma Navarro en el US Open 2024 (Getty Images).

Un debut complicado para Sinner

Sinner y Navarro ni siquiera se habían conocido cuando se confirmó la inscripción de ambos en el US Open.

“Fue muy inesperado, honestamente. Nos conocimos por primera vez unos días antes”, comentó el italiano hace semanas.

La situación se complica porque Sinner jugará la semifinal del Cincinnati Open este sábado, por lo que las posibilidades de reorganizar su dupla se ven limitadas.

¿Qué pasa con el resto de los favoritos?

No solo Sinner enfrenta cambios. Paula Badosa, quien iba a formar pareja con Jack Draper, también se bajó del torneo por lesión.

Además, figuras como Iga Swiatek, Elena Rybakina y Carlos Alcaraz podrían optar por no disputar los mixtos para priorizar su participación individual en Nueva York.

