Imparable. Así está el italiano Jannik Sinner, número uno del tenis mundial, en su paso por el Masters 1000 de Cincinnati, donde en la presente jornada consiguió su pasaje a las semifinales, tras apabullar en cancha al canadiense Félix Auger-Aliassime (28° del ATP).

El “Zanahoria” necesito de una hora y cuarto de juego para superar al norteamericano en dos sets, donde en base a seis quiebres de servicio, se quedó con la victoria por parciales de 6-0 y 6-2 para avanzar a la siguiente ronda.

Más allá de la importancia de meterse en semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, el hecho es que Jannik Sinner se dio el lujo de alcanzar un histórico récord en el ATP Tour que era propiedad del Big 3, es decir, el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.

Jannik Sinner rompe récord de Nadal, Federer y Djokovic

Cabe consignar que el italiano disputa actualmente su primer torneo desde que conquistara Wimbledonhace exactamente un mes, por lo que suma un total de 11 victorias consecutivas desde aquella última derrota, en segunda ronda del ATP 500 de Halle ante el kazajo Alexander Bublik.

Gracias a esta victoria en Cincinnati, Sinner se convirtió en el cuarto tenista en la historia que consigue esta racha de triunfos desde 1990, pero además superó en cuanto a cantidad lo que hicieron Nadal, Federer y Djokovic que alcanzaron 10 duelos ganados.

Pero si hay un dato contundente que explica el nivel del italiano y el favoritismo que arrastra para conquistar el próximo US Open, es que en cancha dura lleva un registro de 25 victorias consecutivas y no pierde desde su caída ante el español Carlos Alcaraz (2°) en el ATP 500 de Beijing en 2024.

¿Cuándo es su próximo partido en Cincinnati?

Jannik Sinner se metió en semifinales del último Masters 1000 previos al Grand Slam en Nueva York, donde esperará al ganador del duelo entre el danés Holger Rune (9°) y el francés Térence Atmane (136°). El italiano volverá a jugar este sábado 16 de agosto en horario por confirmar.