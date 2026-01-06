Una movida de mercado bombástica se está dando en Argentina, Sebastián Villa reconoció su deseo de jugar en River Plate pese a haber si parte del plantel de Boca Juniors.

El delantero colombiano dejó en claro en charla con Picado TV que si lo llama Marcelo Gallardo “mañana mismo viajo” y además aseguró que su paso por el cuadro archirrival “es pasado”.

En la misma conversación, Villa ya le dijo a su representante que le “gustaría jugar en River y esperemos que se pongan de acuerdo las partes”, abriéndole la puerta a la Banda Sangre.

También añadió el ariete, que el año pasado fue pretendido por Colo Colo, que “soy futbolista y me toca jugar al fútbol. Obviamente sabemos lo que significa River y esperemos que las partes se pongan de acuerdo. Es una negociación y en esas cosas yo no me meto. Es mi futuro, el futuro de mi familia y yo quiero seguir creciendo. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera”.

Esto se suma al deseo del nacido en Antioquia por volver a la selección colombiana, donde no es convocado desde inicios de 2019. Precisamente en la escuadra cafetera solo jugó cuatro partidos amistosos, por lo que a sus 29 años aún ve como un desafío formar parte de los dirigidos por Néstor Lorenzo. “Ojalá pueda llegar a River y pueda ser citado a la selección y por qué no pelear un puesto para el Mundial”, dijo el atacante.

Villa jugando por Boca ante Colo Colo el 2023

Para seguir avanzando en su carrera y con su ciclo terminado en Independiente de Rivadavia, donde es el vigente campeón de la Copa Argentina, Villa le dará la espalda a su pasado en Boca Juniors diciendo que “ya es pasado. Hay muchas cosas que me guardo para mí porque no soy un chico al que le guste hablar mal de las personas”.

También mencionó su vínculo con Juan Román Riquelme, presidente del club xeneize. “La relación con Riquelme no quedó bien por diferentes motivos, pero si me toca darle la mano yo no tengo problema, porque yo no soy un tipo rencoroso. Soy un tipo muy noble y con un gran corazón”, señaló.

El paso de Sebastián Villa por Boca Juniors

Tras formarse en Deportes Tolima, Sebastián Villa llegó a Boca Juniors el 1 de julio del 2018. Ahí el colombiano jugó 170 partidos y anotó 29 goles. Además consiguió siete títulos:

Supercopa Argentina 2019

Superliga Argentina 2019/2020

Copa Diego Maradona 2020

Copa Argentina 2021

Copa de la Liga Profesional 2022

Campeonato de Primera División 2022

Supercopa Argentina 2023

Su instancia en La Bombonera terminó de manera abrupta en mayo del 2023, cuando Villa enfrentó causas judiciales por violencia de género. Debido a eso, fue separado del plantel en mayo de 2023.

Luego salió del club para llegar al Beroe Stara Zagora de Bulgaria, lo que hizo que Boca Juniors demande al delantero y club búlgaro ante la FIFA, ya que aún tenía contrato vigente, lo que generó un conflicto legal por su transferencia.

El colombiano no se quedó atrás y también demandó a Boca, con el argumento que le hicieron un despido indirecto. Así que claramente la relación no terminó de la mejor manera.