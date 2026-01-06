En un video que está dando la vuelta en redes sociales, una particular propuesta de matrimonio tuvo la periodista Morena Beltrán. La comunicadora es habitual en las pantallas de ESPN, donde es conocida su relación con jugador de Boca Juniors.

Se trata de Lucas Blondel, el lateral compañero de Carlos Palacios y que inició su relación con “More” a inicios del 2024. Esta vez, un yate lleno de personas fue testigo de la particular petición para ponerse las argollas.

Al principio la mujer pensó que era una broma y miró incrédula a su pareja, quien se dio vuelta y le mostró el anillo. Tras percatarse que era una propuesta de matrimonio real, llegaron los aplausos y el beso de los enamorados.

El video que sorprendió a ESPN y Boca Juniors

Morena Beltrán y Lucas Blondel se casarán, luego de la inusual propuesta de matrimonio del jugador a la periodista. Ambos se encontraban en un yate repleto de personas, las cuales terminaron aplaudiendo la movida del futbolista.

“El 2026 empezó así de increíble… El aplauso eterno le da el toque!!! Los amo amigos y familia”, posteó la comunicadora de ESPN, quien se llenó de mensajes de apoyo.

Por su parte, el jugador escribó la frase “te amo, gracias por decir que sí”. Y vaya que ha tenido repercusión la relación que lleva dos años, ya que More Beltrán ha dejado en claro que el romance ha afectado la carrera de su prometido.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Golpazo! TNT Sports se suma a la transmisión en Chile la Copa Libertadores y Sudamericana

“En su momento dijeron que no jugaba por el vínculo que tengo con él. Él está desde mediados de 2023 y es el quinto entrenador que tiene. Con los cuatro anteriores podrá haber sido titular o suplente, pero jugó”, dijo a Unbox.