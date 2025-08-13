Un grupo de fanáticos del tenis llegó al Masters 1000 de Cincinnati con la ilusión de dejar mensajes a sus jugadores favoritos.

Pero lo que no sabían es que, detrás de una cortina, las mayores estrellas del tenis mundial estaban escuchando cada palabra.

Iga Swiatek, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka se encontraban al otro lado, listos para sorprenderlos.

ver también Campeona de Grand Slam pierde la paciencia y pide que expulsen a un niño en el Masters de Cincinnati

Estrellas del tenis hacen llorar a sus fans

Los fans respondieron inicialmente a algunas preguntas, pensando que se trataba solo de grabaciones.

“Carlos es uno de mis jugadores favoritos. Es tan explosivo, tiene mucha pasión por el juego, que me encanta”, confesó un joven.

“Iga es un animal. Tiene el paquete completo para el tenis. Es asombrosa”, dijo una mujer.

“Es una fortaleza mental y nada lo supera en la cancha”, señalaron otros sobre Sinner.

“Amo que sea auténticamente ella y que sea una inspiración para las niñas pequeñas”, agregó una fanática sobre Aryna.

Publicidad

Publicidad

ver también Roger Federer confirma su regreso al tenis en el Masters 1000 de Shanghái: “Estoy feliz de volver”

El momento de la sorpresa

Cuando llegó el momento de las fotos, la sorpresa fue total. Mientras los fans posaban, los tenistas aparecieron por detrás, dejándolos totalmente en shock.

Algunos fans no pudieron contener las lágrimas al darse cuenta de que prácticamente estaban en una videollamada en vivo, compartiendo risas y palabras con sus ídolos cara a cara.

El video fue compartido por el Masters 1000 de Cincinnati en sus redes sociales:

Publicidad