Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

Campeona de Grand Slam pierde la paciencia y pide que expulsen a un niño en el Masters de Cincinnati

Emma Raducanu se llevó aplausos y críticas por una polémica petición en medio de su partido ante Aryna Sabalenka.

Por Javiera López Godoy

Emma Raducanu en el Masters 1000 de Cincinnati
© Getty ImagesEmma Raducanu en el Masters 1000 de Cincinnati

En plena batalla en el Masters 1000 de Cincinnati, una campeona de Grand Slam mostró que hasta las más talentosas tienen un límite. 

Concentrada en un momento decisivo, la tenista británica, Emma Raducanu (39°), fue interrumpida por el persistente llanto de un niño en las gradas, situación que la llevó a pedir la expulsión del pequeño del estadio. 

Tenista francés lucha contra el calor, se desploma en cancha y termina tomando dura decisión en Cincinnati

ver también

Tenista francés lucha contra el calor, se desploma en cancha y termina tomando dura decisión en Cincinnati

El momento que sacó de quicio a Raducanu 

La jugadora estaba sirviendo en un punto crucial del tercer set contra Aryna Sabalenka (1°), cuando el llanto del niño se sintió fuerte. 

Raducanu, visiblemente frustrada, se detuvo y le pidió a la jueza que tomara medidas. “Lleva 10 minutos”, le dijo.

Pero a la jueza no le pareció muy bien su petición. “Es un niño. ¿Quieres que lo eche del estadio?”, replicó a la jugadora.

La tenista no respondió con palabras, pero con gestos, dio a entender que quizás esa era la mejor solución.

Publicidad
Drama de Top 10 le permite a Alejandro Tabilo entrar por la ventana al US Open

ver también

Drama de Top 10 le permite a Alejandro Tabilo entrar por la ventana al US Open

La reacción del público de Cincinnati

Si bien la británica recibió algunas críticas, sobre todo en redes sociales, el público del torneo se tornó a su favor.

De hecho, cuando se planteó la posibilidad de sacar al pequeño del estadio, fueron varios los asistentes del duelo que se mostraron a favor de la medida.

Publicidad

Así, lo que podría haber sido un momento incómodo se transformó en aplausos para Raducanu, con un público que terminó terminó apoyándola por completo, pese a lo polémico de su petición.

Emma Raducanu en el Masters 1000 de Cincinnati ante Aryna Sabalenka (Getty Images).

Emma Raducanu en el Masters 1000 de Cincinnati ante Aryna Sabalenka (Getty Images).

¿Cómo terminó el partido?

Finalmente, Raducanu perdió ante Sabalenka por 7-6, 4-6 y 7-6, en segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

Publicidad
Lee también
Fue 1 del mundo, recibió un castigo por racista e insultó al Chino
Tenis

Fue 1 del mundo, recibió un castigo por racista e insultó al Chino

Todo mal: le buscan equipo a figura de la Roja tras mala campaña
Selección Chilena

Todo mal: le buscan equipo a figura de la Roja tras mala campaña

Brilló en un Mundial con la Roja, fue campeón en Chile y es pescador
Selección Chilena

Brilló en un Mundial con la Roja, fue campeón en Chile y es pescador

Don't stop the party: Jack Grealish encuentra nuevo equipo
Internacional

Don't stop the party: Jack Grealish encuentra nuevo equipo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo