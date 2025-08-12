No todos los días se ve a un jugador de tenis desplomarse en plena cancha y menos en un torneo tan prestigioso como el Masters 1000 de Cincinnati.

Arthur Rinderknech (42°) se encontró peleando contra un rival temible: un calor sofocante que llegó hasta los 32°C.

La batalla fue dura, pero terminó con un final inesperado que dejó a los fans preocupados y al torneo con una baja importante.

El calor no perdona en el Masters de Cincinnati

Las temperaturas abrasadoras en Cincinnati han pasado factura a varios jugadores y Arthur Rinderknech no fue la excepción.

Durante su partido frente a Felix Auger-Aliassime (28°), el francés sufrió claros signos de agotamiento.

En un momento, tras perder el primer set y con el marcador igualado 2-2 en el segundo, Rinderknech fue a buscar una toalla para refrescarse, pero terminó desplomándose hacia atrás en la cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también Marcelo Ríos a la cabeza: los 10 mejores tenistas chilenos de la historia según el ranking ATP

Asistencia médica de inmediato

Tras la caída, la atención médica irrumpió en la cancha para asistir a Rinderknech, quien recibió hielo y cuidados en plena cancha.

Aunque intentó seguir jugando, no pudo mantener el ritmo y, con el marcador en contra, tuvo que tomar la difícil decisión de retirarse del partido, dejando a Auger-Aliassime avanzar a la siguiente ronda.

Publicidad

Publicidad

Arthur Rinderknech juga ante Felix Auger-Aliassime durante el Masters de Cincinnati 2025 (Getty Images).

El drama del calor en Cincinnati

Este episodio no es aislado. Otros tenistas como Daniil Medvedev y Cameron Norrie sufrieron por las duras condiciones climáticas, con el torneo implementando la regla de calor extremo que permite un descanso extra entre sets.

Sin embargo, para Rinderknech, la batalla contra el termómetro fue demasiado dura.