“¿Qué clase de pregunta es esa?”: La furiosa reacción de Swiatek tras el comentario de un periodista en el US Open

La ex número uno del mundo tuvo un tenso cruce con la prensa tras su partido en el US Open.

Por Javiera López Godoy

Iga Swiatek
© CapturaIga Swiatek

Iga Swiatek (2°) pasó de celebrar su victoria en el US Open a protagonizar un momento incómodo que está dando la vuelta en redes sociales.

En plena conferencia de prensa, la polaca no se contuvo tras escuchar una pregunta que consideró fuera de lugar..

El contexto del tenso momento

Tras su triunfo ante Suzan Lamens en segunda ronda, la ex número uno del mundo se sentó frente a los micrófonos para analizar su actuación. 

Todo iba bien hasta que un periodista lanzó un comentario que nada tenía que ver con su desempeño en la cancha.

“¿Has pensando en hacerte trenzas en el pelo?”, preguntó el hombre.

La furiosa reacción Iga Swiatek 

“¿Qué clase de pregunta es esa?”, soltó Swiatek con evidente molestia, cortando de raíz el tema.

La incomodidad se notó en la sala y el video no tardó en circular, acumulando miles de reacciones  y más de 122 mil reproducciones.

La intención de la pregunta no terminó de quedar clara y nadie logró entender que pretendía el comunicador al preguntar tal cosa.

Dada la reacción de la tenista, el periodista se paró rápidamente y se fue de la sala. No se sabe si se fue voluntariamente o lo sacaron.

Ahora, Iga Swiatek se prepara para la tercera ronda de Grand Slam, donde se enfrentará ante Anna Kalinskaya.

