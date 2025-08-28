Más de 50 mil reproducciones: El tiro de Sabalenka que hizo a Djokovic persignarse en el US Open

En las redes sociales del US Open se volvió viral una escena divertida, pero no tanto para los protagonistas.

En el registro se ve a la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, afinando la puntería, mientras Novak Djokovic, del otro lado de la cancha, persignándose antes de recibir un tiro.

El momento, en cuestión de horas ya superó las 50 mil reproducciones y deja en evidencia la buena onda que reina entre dos de las estrellas más grandes del tenis.

El truco que puso a prueba los nervios de Djokovic

En el video, Sabalenka se prepara para sacar desde el fondo de la cancha mientras Djokovic se coloca, de espaldas a ella, cerca de la red y con las piernas separadas.

La idea era que la bielorrusa logre pasar la pelota justo entre las piernas del serbio.

Antes del intento, Djokovic se persigna en tono de broma, aunque con cara de miedo.

El susto que los hizo reír a todos

Sabalenka ejecutó el tiro y la pelota pasó justo por debajo de las piernas de Djokovic, pero alcanza a rozar su tobillo.

El ex número 1 del mundo hace un gesto de alivio, mientras Sabalenka, desde el fondo, se tapa la cara, muerta de risa y con algo de susto por lo cerca que estuvo de pegarle al ex número 1 del mundo.

Una dupla que siempre da que hablar

Este episodio es solo una prueba más de la complicidad entre ambos. Hace unos meses, en Roland Garros, también fueron tendencia al bailar y bromear antes de los partidos, imitando rutinas y divirtiendo al público.

Ahora, el US Open suma otro momento inolvidable a esta dupla que encanta a los fanáticos.