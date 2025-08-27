A los 21 años, Coco Gauff ya es la número 3 del mundo, bicampeona de Grand Slam y una de las deportistas más influyentes del planeta

Pero su regreso triunfal al US Open puso sobre la mesa otro dato impresionante: la estadounidense está construyendo un imperio millonario, mientras desafía a sus mayores rivales en el circuito.

Una fortuna que rompe récords

El último año fue un auténtico festival de cheques para Gauff. Según Forbes, embolsó más de 37 millones de dólares (unos 36,2 mil millones de pesos) en solo 12 meses.

De esa cifra, 12,1 millones de dólares (12 mil millones de pesos) provienen de premios en torneos, incluidos los 2,9 millones de dólares (2,8 mil millones) por conquistar Roland Garros. El resto viene de patrocinadores.

Pero eso no es todo. Su patrimonio actual ronda los 35 millones de dólares (24,2 mil millones de pesos), según Celebrity Net Worth. Esta cifra la coloca en lo más alto de la élite del tenis femenino.

Coco Guaff con el trofeo de Roland Garros 2025 (Getty Images).

Los proyecto fuera de la cancha de Coco Gauff

Pero Gauff no se conforma con lo que gana en la cancha. En enero, sorprendió al invertir en Unrivaled, una liga de básquet femenino 3×3.

“Mi papá siempre quiso que jugara básquet. Perdón, papá, pero esto es lo más cerca que voy a estar”, escribió en X al anunciarlo.

Además, terminó relaciones con su agencia Team8 y fundó la suya propia junto a WME, Coco Gauff Enterprises, buscando mayor control sobre su carrera.

Títulos, tropiezos y cambios

Pero no todo ha sido perfecto para la tenista. Tras conquistar Roland Garros en junio pasado, Gauff sufrió un duro golpe al caer en primera ronda de Wimbledon ante Dayana Yastremska.

Hoy, su enfoque está en perfeccionar el saque, después de acumular más de 300 dobles faltas esta temporada.

Aun así, partió el US Open con una victoria dramática frente a Ajla Tomljanovic (6-4, 6-7, 7-5), demostrando que sigue lista para pelear por todo. Por algo es la número 3 del mundo.

