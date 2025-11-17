El racismo no debe tener cabida en el fútbol y todos los actos ligados a esto son repudiables. Esta vez, es un jugador chileno quien protagoniza un escándalo en Brasil por este motivo.

Tomás Roco es una de las jóvenes promesas chilenas. Luego de destacar desde temprana edad en Cobreloa, partió a Fortaleza donde intentar hacerse un nombre en una de las competiciones más importantes del mundo, donde nacen las grandes estrellas del planeta.

El escándalo de Tomás Roco

A sus 19 años de edad, Tomás Roco está jugando en el equipo juvenil de Fortaleza, donde ha mostrado pinceladas de su talento y con lo cual, está esperanzado con saltar al plantel profesional de forma definitiva. Sin embargo, un escándalo sacude su ascenso.

De acuerdo a lo que detalla La Tercera, el chileno protagonizó un serie acto racista en el partido de la Copa de Brasil Sub 20 entre su club y Sao Paulo. Según el jugador del Tricolor, Djhordney, Roco lo llamó “mono” al terminar el primer tiempo, en el duelo que ganaron los paulistas por 2-0.

ver también Dejó botado a Colo Colo, Córdova no lo llevó al Mundial Sub 20 y es campeón en Brasil

El árbitro Paulo Vitor de Lima Pereira activó el protocolo contra el racismo establecido por la FIFA, aunque Tomás Roco no recibió ningún tipo de sanción. Desde el Tricolor emitieron un comunicado por el hecho.

“Sao Paulo Futebol Clube condena enérgicamente el acto de racismo ocurrido contra el jugador Djhordney durante el partido contra Fortaleza, este miércoles, por la Copa do Brasil Sub-20″, indicaron en el documento. Desde Fortaleza, lejos de defender lo indefendible, reconocieron lo sucedido.

Publicidad

Publicidad

“Fortaleza Esporte Clube expresa su solidaridad con el atleta Djhordney, número 8 de São Paulo, víctima de abuso racial en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil Sub-20.Durante el partido, Fortaleza se acercó a los representantes de São Paulo para disculparse por la conducta de uno de sus jugadores“, señalaron. Grave error de Tomás Roco.