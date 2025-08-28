Ben Shelton estaba concentrado tras su contundente victoria ante Pablo Carreño Busta en segunda ronda del US Open, pero no contaba con una invitada especial en la rueda de prensa tras el duelo.

Su novia, Trinity Rodman, estrella del fútbol estadounidense, aprovechó el momento para hacerle una broma delante de todos, dejando al joven tenista sorprendido y sonrojado frente a la prensa.

La broma que dejó en shock a Ben Shelton

Rodman se coló entre los periodistas y como si fuera uno más, esperó su turno para hacer una pregunta al actual N°6 del mundo.

“¿Qué se siento no poder sacar más de 135 mph (millas por hora) hoy? Te gusta sacar en grande y hoy no superaste las 140 mph”, lanzó pero .

Shelton reaccionó de inmediato al reconocer la voz y cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, se tapó la cara con las manos por un momento y luego respondió.

“¿Por qué la dejaron hacerme esa pregunta?”, lanzó entre risas.

“Hacía frío afuera, me enfoqué en colocar la pelota pero no lo logré. Quizás debería sacar más fuerte, es algo en lo que trabajaré para la próxima”, explicó.

Una pareja de atletas

Shelton y Rodman comenzaron su relación a principios de este año. A pesar de sus agendas exigentes, logran coincidir en torneos y entrenamientos.

Rodman incluso tomó un vuelo nocturno para estar presente en el partido inaugural de Shelton en el US Open.

“Es genial poder vernos en nuestros deportes y entender lo que se necesita para mantenerse en la cima (…) La parte mental y la perseverancia son iguales en todos los deportes”, destacó el tenista sobre su relación.