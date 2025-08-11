Es tendencia:
La romántica historia entre un Top 10 y una campeona olímpica hija de una leyenda de la NBA

Ben Shelton y Trinity Rodman confirmaron su romance y convirtieron su historia en un fenómeno viral.

Por Javiera López Godoy

Ben Shelton y Trinity Rodman
© InstagramBen Shelton y Trinity Rodman

Ben Shelton y Trinity Rodman ya confirmaron su relación.

Él, la nueva sensación del tenis estadounidense y el Masters 1000 de Toronto recién ganado.

Ella, la delantera más prometedora del fútbol femenino, campeona olímpica en París 2024 y heredera del carisma e intensidad mediática de su padre, la leyenda de la NBA, Dennis Rodman

Ambos se conocieron en marzo de 2025, y bastaron un par de interacciones coquetas en redes sociales para que el internet empezara a sospechar que había algo más.

La historia de amor entre Ben Shelton y Trinity Rodman

El impacto mediático llegó con una foto compartida por Shelton, en la que Rodman lo abrazaba y besaba en un ascensor. 

“He estado enfocado, pero sigo subiendo, aún estoy lejos de mi punto máximo”, agregó Shelton en la descripción de la imagen.

Ben Shelton y Trinity Rodman (Instagram).

El post generó revuelo, con cientos de comentarios, incluido el de la N°2 de mundo, Coco Gauff: “¡Tremendo lanzamiento!”.

Días después, Trinity replicó con su propio post y el mensaje: “Me lo merezco”.

Amor entre viajes, torneos y lesiones

La agenda de ambos no perdona, pero han encontrado huecos para compartir. Rodman, lesionada en los últimos meses, acompañó a Shelton en el BMW Open de Múnich, donde él llegó a la final. 

En Wimbledon, el tenista no dudó en agradecer su presencia. “Tengo un gran equipo. Mis padres están aquí, mi novia está aquí. También está mi hermana aquí”, dijo.

Trinity Rodman acompaña a su novio, Ben Shelton, en el BMW Open (Getty Images).

Entre el foco mediático y la vida privada

Shelton reconoce que la exposición es parte del paquete. “Siempre habrá alguien hablando o publicando sobre mí (…) Ha sido genial conocer a alguien que pasa por lo mismo”, confesó.

 Por su parte, Rodman ha mostrado momentos íntimos en TikTok, como un video titulado: “Mi manta de seguridad. Haces que cada día sea mejor”. 

Aunque su romance ya es tema entre los fanáticos del deporte, ambos intentan mantenerlo con cierta discreción.

