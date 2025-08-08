No es chileno, pero más de alguno ya lo quiere como sobrino adoptivo. Ben Shelton no solo ganó su primer Masters 1000 en Canadá, sino que lo hizo despachando a dos Top 10, dando un show de derechazos que para muchos recuerda a Fernando González.

El estadounidense de 22 años se convirtió en el campeón más joven de su país en un Masters 1000 en dos décadas, tras imponerse en una final electrizante a Karen Khachanov en Toronto.

El marcador: 6-7(5), 6-4 y 7-6(3), tras dos horas y media de drama, bombas de derecha y nervios de acero.

No fue una semana tranquila para Shelton. En el camino a la final tuvo que lidiar con dos tie-breaks en tercera ante Brandon Nakashima y Flavio Cobolli, para luego despachar a dos Top 10: el australiano Alex de Miñaur (8°) y su compatriota Taylor Fritz (4°).

La victoria sobre Khachanov, sin embargo, fue la que terminó de confirmar lo que muchos ya venían diciendo en redes: que su derecha recuerda la del Bombardero de La Reina.

Ben Shelton: ¿El heredero de la derecha de Fernando González?

No es casual que esa comparación aparezca una y otra vez. El chileno marcó época con su drive demoledor y hoy Shelton parece tener esa misma capacidad de prender fuego la pelota, especialmente cuando aprieta en los momentos importantes.

Fernando González realiza un golpe de derecha durante el ATP Champions Tour 2014 en (Getty Images).

En Toronto, ganó 14 puntos seguidos con su saque en tie-breaks. Y su derecha… mejor preguntar a Khachanov, que lo tuvo contra las cuerdas pero no pudo frenarlo.

“Fue como tener un tren de carga viniendo hacia mí”, dijo Shelton sobre los bombazos del ruso. Pero también se dio el lujo de contrarrestar. “Empecé a redirigir, a meter mis propios tiros grandes y a cambiar el momento del partido”, explicó.

Ben Shelton en el Masters 1000 de Canadá 2025 (Getty Images).

Resiliente y cada vez más peligroso

Shelton no solo está ganando partidos, sino que también personalidad.

“Mi mejor tenis apareció cuando más importaba. Fui asertivo, perseverante, resiliente… todas las cualidades que me gusta ver en mí mismo”, confesó luego de levantar el trofeo más importante de su carrera hasta ahora.

Además, es su tercer título como profesional, tras los festejos en Tokio 2023 y Houston 2024, y su segundo triunfo sobre Khachanov este año, luego del que consiguió en Indian Wells.

Con este resultado, subió al puesto 6 del ranking ATP y quedó cuarto en la carrera hacia las ATP Finals de Turín.

