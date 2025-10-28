La selección chilena femenina consiguió un triunfo más que importante para meterse arriba de la tabla de posiciones. La Roja goleó por 5 a 0 a Bolivia y se encaramó a la cima de la Liga de Naciones de Conmebol.

El equipo de Luis Mena venía de igualar con Venezuela días atrás y necesita sumar de a tres para poder ir asegurando su lugar en la parte alta. Y fue en El Teniente de Rancagua que el Equipo de Todos dio una muestra de su poder aplastando a la Verde.

Con un categórico marcador, la Roja pudo conseguir una victoria fundamental y se mete de lleno en la pelea en la cima. Eso sí, a la espera de lo que pase con el resto de la jornada, l que podría mover las cosas.

Chile le da un baile a Bolivia y se sume a la parte alta de la tabla de la Liga de Naciones

La selección chilena femenina goleó por 5 a 0 a Bolivia en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol y es, por ahora, líder de la tabla de posiciones. La Roja se sacó los nervios del debut ante Venezuela y suma tres puntos claves.

Chile goleó a Bolivia y es líder de la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina. Foto: Carlos Parra, Comunicaciones FFCh.

Con goles de Fernando Pinilla, Yastin Jiménez, Nayadet López y un doblete de Sonya Keffe, las dirigidas por Luis Mena dejaron la victoria en casa. Con ello, logran alcanzar la cima del certamen, esperando por el resto de la fecha.

Gracias al triunfo ante Bolivia, Chile llegó a los 4 puntos y es líder de la Liga de Naciones Femenina. La Roja deja atrás a Ecuador, Colombia y Argentina, aunque los dos primeros con partidos por jugar.

La tora cara de la moneda la vive Bolivia, que sigue sin ver una y suma una nueva derrota. La Verde es colista sin puntos y una diferencia de gol de -9 que le va dejando cuesta arriba las cosas.

Eso sí, la alegría de nuestro país dependerá de lo que pase con Ecuador y Colombia se verán las caras esta noche. Un empate le permitiría al Equipo de Todos seguir firme gracias a la ventaja que sacó con los goles.

Chile festeja un triunfo clave y es el nuevo líder de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol. La Roja gana, gusta y golea en un torneo donde aspira a hacerse fuerte y así soñar en grande con volver a un Mundial.

Así queda Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

Chile es líder en la tabla a la espera del resto de la jornada:

J G E P DG PTS 1. Chile 2 1 1 0 5 4 2. Argentina 2 1 1 0 2 4 3. Ecuador 1 1 0 0 4 2 4. Colombia 1 1 0 0 3 3 5. Uruguay 1 0 1 0 0 1 6. Venezuela 1 0 1 0 0 1 7. Paraguay 1 0 0 1 -2 0 8. Perú 1 0 0 1 -3 0 9. Bolivia 2 0 0 2 -9 0

¿Cuándo es el próximo partido de Chile?

Chile celebra la goleada ante Bolivia y pone la mira en la próxima fecha de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol. La Roja vuelve a la cancha el 28 de noviembre cuando visite a Perú con horario por definir.

