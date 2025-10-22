Este viernes comienza la Liga de Naciones, el nuevo torneo del fútbol femenino camino hacia el Mundial de Brasil 2027 y la Roja será una de las selecciones participantes en esta renovada instancia, enfrentando a Venezuela en el estreno de la competencia.

La Selección Chilena regresará al país para disputar su primer partido en casa el 28 de octubre, cuando reciba a Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua. Encuentros serán claves para comenzar con el pie derecho el camino rumbo a la próxima cita mundialista.

Las convocadas de La Roja para Chile vs. Venezuela

La nómina del técnico de la Selección Chilena, Luis Mena, es la siguiente:

Christiane Endler (Olympique de Lyon)

Antonia Canales (Levante Badalona)

Ryann Torrero (Colo Colo)

Michelle Olivares Acevedo (Colo Colo)

Catalina Figueroa (Fundación Albacete)

Fernanda Ramírez (Universidad Católica)

Anaís Cifuentes (Colo Colo)

Mariana Morales (Universidad de Chile)

Fernanda Pinilla (Club León)

Camila Sáez (Bristol City)

Rosario Balmaceda (Colo Colo)

Karen Fuentes (Universidad de Chile)

Nayadet Opazo (Deportivo Alavés)

Gisela Pino (Universitario de Perú)

Anaís Álvarez (Colo Colo)

Yastin Jiménez (Colo Colo)

Yanara Aedo (Colo Colo)

Javiera Grez (Colo Colo)

Vaitiare Pardo (Universidad Católica)

María José Urrutia (Colo Colo)

Nicole Cárter (Colo Colo)

Sonya Kefee (Granada)

Mary Valencia (Colo Colo)

Pamela Cabezas López (Universidad Católica)

¿Cuándo juega Chile vs. Venezuela?