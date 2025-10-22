Este viernes comienza la Liga de Naciones, el nuevo torneo del fútbol femenino camino hacia el Mundial de Brasil 2027 y la Roja será una de las selecciones participantes en esta renovada instancia, enfrentando a Venezuela en el estreno de la competencia.
La Selección Chilena regresará al país para disputar su primer partido en casa el 28 de octubre, cuando reciba a Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua. Encuentros serán claves para comenzar con el pie derecho el camino rumbo a la próxima cita mundialista.
Las convocadas de La Roja para Chile vs. Venezuela
La nómina del técnico de la Selección Chilena, Luis Mena, es la siguiente:
- Christiane Endler (Olympique de Lyon)
- Antonia Canales (Levante Badalona)
- Ryann Torrero (Colo Colo)
- Michelle Olivares Acevedo (Colo Colo)
- Catalina Figueroa (Fundación Albacete)
- Fernanda Ramírez (Universidad Católica)
- Anaís Cifuentes (Colo Colo)
- Mariana Morales (Universidad de Chile)
- Fernanda Pinilla (Club León)
- Camila Sáez (Bristol City)
- Rosario Balmaceda (Colo Colo)
- Karen Fuentes (Universidad de Chile)
- Nayadet Opazo (Deportivo Alavés)
- Gisela Pino (Universitario de Perú)
- Anaís Álvarez (Colo Colo)
- Yastin Jiménez (Colo Colo)
- Yanara Aedo (Colo Colo)
- Javiera Grez (Colo Colo)
- Vaitiare Pardo (Universidad Católica)
- María José Urrutia (Colo Colo)
- Nicole Cárter (Colo Colo)
- Sonya Kefee (Granada)
- Mary Valencia (Colo Colo)
- Pamela Cabezas López (Universidad Católica)
ver también
Chile vs. Venezuela: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver a La Roja en la Liga de Naciones Femenina
¿Cuándo juega Chile vs. Venezuela?
Chile vs. Venezuela se enfrentan este viernes 24 de octubre a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Metropolitano de Lara, en el marco del torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.