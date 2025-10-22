Es tendencia:
Selección Chilena

Chile vs. Venezuela: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver a La Roja en la Liga de Naciones Femenina

La Selección Chilena debutará en el torneo para clasificar al Mundial Femenino de Brasil 2027

Por Franccesca Arnechino

La Selección Chilena debutará en las Clasificatorias a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.
© Carlos Parra - Comunicaciones FFCHLa Selección Chilena debutará en las Clasificatorias a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Esta semana comienza la Liga de las Naciones, competencia renovada del fútbol femenino en la que la Selección Chilena debutando frente a Venezuela, para ser parte y clasificar al Mundial de 2027 en Brasil.

Recordemos que anteriormente la Copa América era el camino principal a la gran cita planetaria, pero ahora se implementará un sistema más parecido al que se utiliza en las eliminatorias masculinas, con nueve las selecciones que competirán.

¿Cuándo juega Chile vs. Venezuela? Hora y dónde ver EN VIVO a La Roja

Chile vs. Venezuela se enfrentan este viernes 24 de octubre a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Metropolitano de Lara, en el marco del torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.

Los partidos de La Roja Femenina irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl, Chilevisión en YouTube o la app MiCHV.

¿Cómo se juega la Liga de Naciones Femenina?

El formato del torneo será de todos contra todos en una sola ronda, con partidos fijados en sedes previamente establecidas y cada equipo participante disputará un total de ocho partidos, dividiendo sus presentaciones entre cuatro en condición de local y cuatro como visitante.

Publicidad

Al finalizar esta fase, las dos selecciones mejor ubicadas en la tabla avanzarán directamente al Mundial de 2027. Por su parte, los combinados que terminen en el tercer y cuarto lugar accederán al Torneo de Repesca Intercontinental, donde tendrán una segunda oportunidad para clasificar. Las selecciones restantes quedarán fuera de la competencia y sin opciones de llegar a la cita mundialista.

La Roja vía Instagram @laroja

La Roja vía Instagram @laroja

