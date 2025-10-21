Es tendencia:
Selección Chilena Femenina

La Roja FEM recupera a su capitana: Mena revela cómo se gestó el regreso de Tiane Endler a la selección chilena

El DT de Chile femenino, Luis Mena, contó detalles sobre el regreso de Christiane Endler a la selección nacional de cara a la Liga de Naciones.

Por Diego Jeria

Lucho Mena explicó el regreso de Tiane Endler a La Roja.
© Getty Images y PhotosportLucho Mena explicó el regreso de Tiane Endler a La Roja.

La selección chilena femenina se prepara para el debut en la nueva Liga de Naciones de la Conmebol, con la gran sorpresa del regreso de Christiane Endler en el arco, tras su polémica renuncia a La Roja tras el bochorno de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El representativo nacional visitará a Venezuela este viernes 24 de octubre para luego recibir a Bolivia el martes 28. El entrenador Luis Mena reveló cómo se gestó el regreso de Endler.

Para la vuelta de Tiane trabajamos todos en conjunto con la Federación en torno a darle el espacio que ella necesitaba, sabiendo que había estado muy complicada en ese último tiempo que estuvo en la selección“, dijo Mena.

El deté agregó que “ella me lo comentó también en su momento, que necesitaba ese descanso, y después de a poco fuimos convenciéndola. Nos reunimos acá cuando ella estuvo en Santiago, conversamos con ella, le dimos su espacio y la llamé personalmente para ver si estaba la posibilidad de volver y aceptó con muchas ganas“.

Mena y Endler convencidos de que Chile irá al Mundial

Ella hace mucho tiempo que había tomado la decisión de que quería volver a la competencia. Tiene un sentido de pertenencia con la selección increíble y eso también la hizo tomar esta decisión de poder volver. Nuestro discurso siempre fue que las puertas las tenía abierta y así con todas las jugadoras”, complementó.

La Roja recuperó a Tiane Endler: Lucho Mena explica su regreso para la Liga de Naciones Femenina.

La Roja recuperó a Tiane Endler: Lucho Mena explica su regreso para la Liga de Naciones Femenina.

Mena añadió que “hoy día en esta nómina quizás hay jugadoras súper importantes que se quedaron afuera, pero siempre las estamos mirando. Ésta va a ser una competencia bien importante y distinta a las fechas FIFA anteriores, que muchas veces se jugaban dos partidos amistosos”.

El entrenador de La Roja femenina expone que “ahora son dos partidos que son por los puntos y que valen realmente para ir sumando con el sueño que tenemos todos de llevar a Chile al Mundial, y Tiane también está convencida de eso“.

“Sabemos que es un torneo distinto y estamos muy emocionados por lo que se va a transmitir. Es algo inédito, primera vez que se hace este torneo eliminatorio y el desafío lo tomamos de esa manera. Queremos clasificar a un Mundial, sin dudas. Es el objetivo mayor“, sentenció Lucho Mena.

