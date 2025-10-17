Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Vuelta de Christiane Endler a la Selección Chilena será “cortada” por Franja Electoral

Tal como ocurrirá con la definición del Mundial Sub 20, la obligación legal perjudicará a Chilevision en la transmisión de los próximos desafíos de La Roja Femenina.

Por Alfonso Zúñiga

La vuelta de Tiane Endler a La Roja Femenina no se verá completa por TV abierta.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLa vuelta de Tiane Endler a La Roja Femenina no se verá completa por TV abierta.

La próxima semana se producirá un hecho histórico para el fútbol nacional. Luego de dos años de ausencia tras presentar su renuncia, la arquera Christiane Endler volverá a defender a la Selección Chilena en competencias internacionales.

Entre el viernes 24 y martes 28 de octubre, la escuadra que dirige Luis Mena comenzará su participación en la Liga de Naciones Conmebol, clasificatoria para el Mundial Femenino de Brasil 2027, con la mejor futbolista de todos los tiempos en cancha.

El problema es que no todos en el país podrán ver en acción a Endler y la Selección Chilena. Es que tal como ocurrirá este domingo con la Final del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional, serán las nuevas “víctimas” de la Franja Electoral.

¡Atención futboleros! Final del Mundial Sub 20 no se verá completa por TV abierta

ver también

¡Atención futboleros! Final del Mundial Sub 20 no se verá completa por TV abierta

Tiane Endler es la nueva “víctima” de la Franja Electoral

Si bien durante la Copa Libertadores Femenina se confirmó que Chilevision transmitirá todos los encuentros de La Roja en estas Eliminatorias Sudamericanas, los primeros dos cotejos ante Venezuela y Bolivia no podrán ser vistos completamente en TV abierta.

Esto, pues la señal de Machasa tiene la obligación legal de emitir la Franja Electoral para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del próximo 16 de noviembre, lo que les obligará a cortar sus transmisiones para cumplir con la normativa.

En los encuentros donde Tiane Endler regrese a la acción, quienes vean ambos lances por CHV se perderán desde el minuto 40 de la parte inicial, aproximadamente, hasta el comienzo del segundo tiempo. Una tristísima realidad.

Publicidad

¿Hay solución para esta problemática?

La respuesta es sí. Todo está en manos del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), única entidad que tiene la potestad para dar una mano a Chilevision y acomodar la transmisión para un horario posterior a la disputa de los juegos. Aunque para la Final del Mundial Sub 20 ya dijo que “no“.

¿Cuándo juega La Roja Femenina?

Con Franja Electoral de por medio, la Selección Chilena Femenina con Christiane Endler a la cabeza jugará este viernes 24 de octubre ante Venezuela en Cabudare y el martes 28 contra Bolivia en Rancagua. Ambos por Liga de Naciones Conmebol y a las 20:00 horas.

Lee también
Gattuso lanza brutal promesa si no clasifica con Italia al Mundial
Internacional

Gattuso lanza brutal promesa si no clasifica con Italia al Mundial

Clasificación en suspenso: Portugal se farrea doblete de CR7
Internacional

Clasificación en suspenso: Portugal se farrea doblete de CR7

Revelan que Córdova seguirá siendo DT de Chile: "Todo amarrado"
Selección Chilena

Revelan que Córdova seguirá siendo DT de Chile: "Todo amarrado"

La enorme sorpresa que prepara Colo Colo en su formación ante el líder
Colo Colo

La enorme sorpresa que prepara Colo Colo en su formación ante el líder

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo