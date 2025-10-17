La próxima semana se producirá un hecho histórico para el fútbol nacional. Luego de dos años de ausencia tras presentar su renuncia, la arquera Christiane Endler volverá a defender a la Selección Chilena en competencias internacionales.

Entre el viernes 24 y martes 28 de octubre, la escuadra que dirige Luis Mena comenzará su participación en la Liga de Naciones Conmebol, clasificatoria para el Mundial Femenino de Brasil 2027, con la mejor futbolista de todos los tiempos en cancha.

El problema es que no todos en el país podrán ver en acción a Endler y la Selección Chilena. Es que tal como ocurrirá este domingo con la Final del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional, serán las nuevas “víctimas” de la Franja Electoral.

Tiane Endler es la nueva “víctima” de la Franja Electoral

Si bien durante la Copa Libertadores Femenina se confirmó que Chilevision transmitirá todos los encuentros de La Roja en estas Eliminatorias Sudamericanas, los primeros dos cotejos ante Venezuela y Bolivia no podrán ser vistos completamente en TV abierta.

Esto, pues la señal de Machasa tiene la obligación legal de emitir la Franja Electoral para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del próximo 16 de noviembre, lo que les obligará a cortar sus transmisiones para cumplir con la normativa.

En los encuentros donde Tiane Endler regrese a la acción, quienes vean ambos lances por CHV se perderán desde el minuto 40 de la parte inicial, aproximadamente, hasta el comienzo del segundo tiempo. Una tristísima realidad.

¿Hay solución para esta problemática?

La respuesta es sí. Todo está en manos del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), única entidad que tiene la potestad para dar una mano a Chilevision y acomodar la transmisión para un horario posterior a la disputa de los juegos. Aunque para la Final del Mundial Sub 20 ya dijo que “no“.

¿Cuándo juega La Roja Femenina?

Con Franja Electoral de por medio, la Selección Chilena Femenina con Christiane Endler a la cabeza jugará este viernes 24 de octubre ante Venezuela en Cabudare y el martes 28 contra Bolivia en Rancagua. Ambos por Liga de Naciones Conmebol y a las 20:00 horas.