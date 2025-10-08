La gran novedad que tuvo la última nómina de la selección chilena femenina, fue el muy esperado regreso de Tiane Endler a La Roja. La decisión fue celebrada por el representante de la arquera.

Pasaron casi dos años desde que Endler anunció que se retiraba de La Roja debido a los problemas administrativos y de condiciones para la selección femenina. Esta decisión la tomó cuando tuvo que dejar los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y el enredo, obligó a Chile a jugar sin arquera la final ante México.

El regreso de Tiane Endler

Pues bien, mucha agua pasó bajo el puente y ahora, Christiane Endler decidió que era el momento de volver a ponerse los guantes de Chile y reunirse nuevamente con sus compañeras. Edgar Merino, representante de la jugadora de Olympique de Lyon, habló de este regreso con Keno Trotamundos Skechers Fútbol para RedGol.

“Las ganas que ella tenía de poder de volver a ser parte de la selección. Yo creo que ella nunca se sintió lejana ni apartada de este grupo. Ella siguió muy de cerca, me consta que hablaba con Yanara (Aedo), que hablaba con jugadoras que estaban dentro. Las seguía, incluso vio los partidos de Copa América. Nunca dejó de estar presente, siempre fue una más del grupo“, indicó Merino.

Para Merino, que conoce muy bien a la exitosa arquera, explicó que fue fundamental el cambio en la forma de la clasificación a la próxima Copa del Mundo de Brasil 2027. Ahora se jugarán fechas dobles, parecido a lo que sucede en el fútbol masculino.

“Cuando ocurrió este nuevo formato, se abrió un camino que estaba impensado. Si eso no hubiese pasado, quizás Tiene no habría tenido chance de volver“, indicó el representante de Endler. La meta del Lyon conversó con el DT, Luis Mena, para aclarar sus puntos de vista y sellar este esperado regreso.

“Ella se juntó con el profe Lucho (Mena), tuvieron una conversación. Obviamente ella expuso su sentir, él también y la idea es que se mejoren cosas, que la selección evolucione. El nuevo formato de dos partidos, muy similar a lo que se hace en fútbol masculino, creo que le contribuye a que el estrés no sea tan grande, a que venga enfocada en competir“, cerró Merino.