Christiane Endler ha tenido una jornada de martes más que emocionante. La arquera se estrenó en la nueva edición de la UEFA Champions League femenina venciendo nada menos que a las actuales campeonas: Arsenal.

La portera, que ya confirmó su regreso a la selección chilena para la Liga de Naciones de Conmebol, fue clave para la victoria del Olympique de Lyon ante las Gunners. El cuadro francés, que en categoría femenina se llama OL Lyonnes, superó a domicilio por 1 a 2 a las inglesas y sumó sus primeros tres puntos.

El triunfo es clave para el elenco de la guardameta, ya que necesitaba un golpe de confianza en el inicio del certamen. Uno en que ahora se instalan en la cima de la tabla de posiciones junto a otros gigantes de Europa.

El OL Lyonnes de Christiane Endler dio el primer gran golpe en el inicio de la Champions League femenina. La chilena fue parte del triunfo por 1 a 2 ante las campeonas Arsenal y pisaron fuerte en el arranque del torneo.

Christiane Endler y el Lyon -ahora conocido como OL Lyonnes- vencieron al Arsenal en Champions League. Foto: OL.

Con la portera como titular, las Gunners lograron abrir la cuenta luego de una confusión en el área. Alessia Russo entró libre al área en los 7′ minutos de juego y definió perfecto para el 1 a 0 de las inglesas.

Pero la alegría le duró poco al Arsenal y todo gracias a Melchie Dumonay. La volante supo aprovechar los errores en la salida y se matriculó con un doblete (18′ y 23′) para asegurar la victoria del Lyonnes.

Christiane Endler tuvo un rol clave en el encuentro evitando goles en las chances más claras que tuvieron las Gunners. En los 22′ y 53′ le sacó dos remates desde fuera del área a Mariona Caldentey para mantener a salvo su portería.

Con este resultado, el equipo de la guardameta es líder de la fase regular con 3 puntos junto al Barcelona y Juventus, pero a la espera de lo que pase con el resto de la fecha. Sin duda un inicio prometedor para un t orneo que ya sabe lo que pesa.

Christiane Endler tiene un martes de oro al concretar su regreso a la selección chilena y celebrarlo con un triunfo en Champions League ante las campeonas vigentes. Tiane festeja con todo un día que puede ser clave en la recta final de su carrera.

¿Cuál es el próximo partido del Lyon de Christiane Endler?

El Lyon -o Lyonnes- de Christiane Endler se enfoca en lo que será la segunda fecha de la UEFA Champions League femenina. El próximo miércoles 15 de octubre desde las 13:45 horas el OL recibe al SKN St. Pölten.

¿Cuándo juega Chile femenino?

Christiane Endler vuelve a Chile para disputar la primera y segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol. La Roja verá acción el próximo viernes 24 de octubre desde las 17:00 horas cuando visite a Venezuela.