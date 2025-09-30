El 31 de octubre de 2023, y en plenos Juegos Panamericanos de Santiago, Christiane Endler renunciaba a vestir la camiseta de la selección chilena, en una decisión que tomó a todos por sorpresa.

Con el paso del tiempo,la mejor jugadora de la historia del fútbol chileno entregó sus razones para tomar dicha decisión. Desde ese entonces, no ha aparecido en las nóminas de Luis Mena.

Pero el panorama está por cambiar de cara a las nuevas eliminatorias sudamericanas para el Mundial Femenino de Brasil 2027, la Liga de Naciones Conmebol.

Alimentan la ilusión de que Christiane Endler a la selección

Hace unos días el medio especializado Contragolpe reveló que la arquera del OL Lyonnes fue inscrita en la lista de buena fe de las Eliminatorias, y ahora es alguien que conoce muy bien la jugadora quien alimenta la ilusión.

Edgar Merino, representante de Christiane Endler, se refirió por primera vez al inminente retorno de la portera a la selección chilena para buscar un nuevo mundial.

“Que esté ahora en la pre-lista da una luz de esperanza a que pueda meterse en la de la clasificatoria para jugar por Chile. Por qué no, a capitanear y a liderar a la Selección hacia un nuevo mundial”, dijo Merino a Prensa Fútbol.

Luego, es categórico sobre la inscripción de la portera en la lista de jugadoras seleccionables para la Liga de Naciones Femenina. “Yo creo que ya estando en la nómina y teniendo en cuenta su espíritu competitivo, va a hacer que la nominen. Si está en esa nómina va a venir. Endler va a dejar todo por tratar de ayudar a Chile a ir al próximo mundial“, aseguró el representante de Tiane.

Y si bien descartó que existieran reuniones con la Federación de Fútbol de Chile, Edgar Merino destacó el rol de Luis Mena para acercar a Christiane Endler de vuelta a la selección chilena.

“Mena al final fue cauto, muy paciente en cuanto a buscar el momento idóneo para poder juntarse con ella. Se juntaron en persona, lo cual siempre es bueno, más allá de una llamada telefónica. Es muy bueno que se hayan reunido cara a cara”, cerró.