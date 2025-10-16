Este domingo 19 de octubre se juega la gran final del Mundial Sub 20 Chile 2025 que enfrentará a las selecciones de Argentina y Marruecos, en un Estadio Nacional que se anticipa estará repleto con cerca de 40 mil espectadores.

Por ello, buscar la forma de ver este encuentro se hace fundamental. En nuestro país, se podrá ver el juego tanto por DSports en su señal satelital como de streaming, como a través de CHV por TV abierta y en sus plataformas.

El problema para la señal de Machasa es que no podrán mostrar de forma íntegra la definición del Mundial Sub 20. Todo gracias a una Ley de la República que la estación televisiva está en obligación de cumplir. Una polémica en ciernes.

Final del Mundial Sub 20 no se verá completa por CHV

El asunto es el siguiente. Este viernes 17 de octubre se inicia oficialmente la Franja Electoral Televisiva para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del próximo 16 de noviembre, y todos los canales de nuestro país tienen la obligación de transmitirla por sus pantallas.

Este segmento se emitirá en dos bloques de lunes a domingo, el primero será a las 12:40 horas y el siguiente a las 20:40 horas, con una duración total de 20 minutos cada uno. El problema es que la edición vespertina de este 19 de octubre, se topa con el primer tiempo de la Final del Mundial Sub 20.

¿Esto qué significa? Que todos los que vean el partido entre Argentina y Marruecos por CHV se perderán desde el minuto 40 de la parte inicial, aproximadamente, hasta el comienzo del segundo tiempo. Insólito e increíble.

¿Hay solución para esta problemática?

La respuesta es sí. El tema es que todo quedará en manos del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), única entidad que tiene la potestad para dar una mano a la estación y acomodar la transmisión para un horario posterior a la disputa del juego.

¿Cuándo se juega este encuentro?

La final del Mundial Sub 20 Chile 2025 entre Argentina y Marruecos se llevará a cabo este domingo 19 de octubre a contar de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.