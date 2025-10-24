La selección chilena femenina debutó en la nueva Liga de Naciones de la Conmebol, competencia en toman lugar como las eliminatorias a la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027. Fue sufrido empate sin goles (0-0) de La Roja de Luis Mena contra Venezuela.

El duelo se jugó en el estadio Metropolitano de Cabudare, con las locales manejando el balón y los tiempos, mientras Chile aguantó como pudo para rescatar un punto importante.

Si Venezuela estuvo liderada por Deyna Castellanos, La Roja contó con el regreso de su arquera y capitana, Christiane Endler. Tiane volvió tras dos años alegada de la selección chilena.

Tiane figura en su regreso a La Roja

Y Endler no defraudó. De hecho, salvó a la selección chilena con un mano a mano brillante frente a Mariana Speckmaier en los 58′ y estuvo notable otra vez en los 90’+4 para contener lo que pudo ser el gol de Raiderlin Carrasco y triunfo de Venezuela.

Empate de Chile contra Venezuela en el regreso de Tiane Endler a La Roja.

Asimismo, La Roja reclamó un penal de la arquera Nayluisa Cáceres a Mary Valencia, pero la árbitra desestimó la acción en el VAR. a los 48′. Sobre el final fue Venezuela quien pidió penal, pero tampoco fue considerado.

Cabe recordar que esta Liga de Naciones Femenina clasifica a dos países al Mundial en modalidad todos contra todos, con sorteo de cuatro duelos como local y cuatro como visita. El tercero y el cuarto de la tabla irán a un repechaje.

Este martes 28 La Roja femenina vuelve a la acción por la competencia continental, como local contra Bolivia, en el estadio El Teniente de Rancagua.