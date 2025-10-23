Es tendencia:
Hinchas se hacen un festín con Matías Zaldivia tras error en la Sudamericana: “Salvó el Chistenario”

El defensor no pudo con Eduardo Salvio en el segundo gol de Lanús y los usuarios de X no tardaron en comentar la jugada.

Por Carlos Silva Rojas

Rodrigo Castillo marcando el segundo gol de Lanús.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTRodrigo Castillo marcando el segundo gol de Lanús.

Universidad de Chile se juega el paso a la final de la Copa Sudamericana, en una apretada serie con Lanús, que arranca en el estadio Nacional.

El partido empezó muy cuesta arriba para los azules, ya que el cuadro argentino se puso arriba en la cuenta en la primera mitad por 2-0, gracias a los goles del delantero Rodrigo Castillo.

El segundo tanto del delantero llegó tras una brillante jugada en la banda derecha del experimentado puntero Eduardo Salvio, quien tras eludir a Matías Zaldivia con un túnel dejó solo al 9.

La maniobra del ex seleccionado argentino sobre el defensor de la U llamó la atención de los hinchas, sobre todo de los seguidores de Colo Colo, que festinaron con la situación que protagonizó el zaguero de los laicos.

“Matías Zaldivia salvó el Chistenario” o “acaban de retirar del fútbol a Matías Zaldivia”, fueron algunos de los escritos de los usuarios de la red social.

Un partidazo en el Nacional, que contó con el descuento de Lucas di Yorio en el segundo tiempo.

Los comentarios de los hinchas en X para Matías Zaldivia

