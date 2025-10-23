“100% de efectividad”: Las métricas de Lanús sorprenden a la U en Copa Sudamericana

Lanús sorprende en la semifinal de Copa Sudamericana. El elenco dirigido por Mauricio Pellegrino se hizo fuerte en el Estadio Nacional y superó tácticamente a Universidad de Chile en la primera etapa.

El elenco trasandino no tuvo asco en echarse atrás y entregarle el protagonismo al Romántico Viajero. Por lo que la posesión del equipo de Gustavo Álvarez llegó a estar hasta en el 80% por gran parte del primer tiempo.

Pero la efectividad en el arco estuvo de parte de Lanús. En el minuto 25, Rodrigo Castillo aprovechó el error de Franco Calderón en la salida y puso el 1-0 con un impresionante globito. Lo que registró el primer remate al arco de los granates.

Pero luego cuatro minutos más tarde vino el segundo tanto de Lanús. Ahora con desborde de Toto Salvio y centro de la muerte justamente a Castillo. El delantero tasado en dos millones de euros llegó hasta el área chica y no perdonó para poner 2-0.

Anotación que además hizo valer las métricas de los trasandinos que necesitaron solo dos remates al arco para ponerse en ventaja. A tal punto que su posesión por minutos llegó a ser de solo 20%.

¿Cuándo se juega la revancha entre la U y Lanús?

El partido de revancha se disputará el próximo 30 de octubre en el Estadio La Fortaleza en Buenos Aires. El encuentro entre Lanús y Universidad de Chile está programado para las 19:00 horas.

Cabe consignar que antes del viaje a Argentina, la U debe disputar este 26 de octubre el clásico universitario. Mientras que el elenco argentino tiene libre por votaciones que se realizarán el domingo.

