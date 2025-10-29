El bombardero de Lanús le mete miedo a la U para la revancha en La Fortaleza: “En casa…”

Universidad de Chile está a 90 minutos de volver a jugar la final de la Copa Sudamericana, torneo que ganó en 2011 y que espera volver a levantar en 2025.

Los azules este jueves jugarán la revancha de las semifinales ante Lanús en La Fortaleza, en una serie que está abierta luego del 2-2 que se produjo en el estadio Nacional.

La gran figura en la ida para los argentinos fue el delantero Rodrigo Castillo, quien le marcó un doblete a los azules y espera ser clave en el duelo que se jugará en Buenos Aires.

Rodrigo Castillo confía en que Lanús eliminará a la U

El espigado delantero de 1.89 metros conversó con Olé y dejó en claro que el duelo con la U será cerrado, pero tienen la confianza en que se meterán en la final.

“Hicimos un buen partido en Chile ante un rival muy difícil y traernos un empate de allá es meritorio. Ahora, en casa, esperamos poder definirlo“, dijo Rodrigo Castillo.

Además, el ariete mostró mesura y recalcó que aún no se ven en la final, porque saben que la revancha en casa será complicada.

“La verdad que todavía no. Hablamos y trabajamos para estar concentrados en el partido del jueves. Va a ser muy difícil y con mucha tensión. Ellos buscan lo mismo. El que haga mejor las cosas y esté más atento a los detalles será el que pase”, explicó.

Rodrigo Castillo es el goleador de Lanús. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Influye jugar con nuestra gente, que siempre se hace sentir en la Fortaleza. Imagino un partido muy trabado, disputado e intenso. Esperamos poder aprovechar el apoyo del público a nuestro favor”, agregó Rodrigo Castillo.

El ganador de la serie entre Lanús y Universidad de Chile se medirá con Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2025.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.