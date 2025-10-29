Los partidos que se puede perder Lucas Assadi en U de Chile: ¿Hasta el próximo año?

Universidad de Chile mira con preocupación el castigo que puede recibir Lucas Assadi, una vez que se conoció que fue denunciado ante el Tribunal de Disciplina por Universidad Católica, tras el Clásico Universitario.

Los azules tienen conocimiento de un video que lo muestra haciendo gestos, aunque lo más complicado es que lanzó un escupo a hinchas en el estadio Claro Arena.

Si bien la situación no fue consignada por el árbitro Juan Lara en el informe del partido, de igual manera la UC lo hizo de oficio, donde espera una sanción ejemplificadora con el volante de la U.

ver también La primera decisión que toma el Tribunal de Disciplina con Lucas Assadi en U de Chile

Posible fuerte sanción para Lucas Assadi

Por lo mismo, la gran figura de los azules en la segunda parte de la temporada se deberá presentar la próxima semana ante el Tribunal, donde aseguran que incluso el castigo puede pasar para el próximo año.

Fue el ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Ángel Botto, quien en conversación con Bolavip Chile, comentó la situación que puede pasar con Lucas Assadi en Universidad de Chile.

En ese sentido, la U sabe que el castigo puede implicar varias fechas de la Liga de Primera, donde a los azules le quedan seis fechas por disputar en la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Lucas Assadi en el Claro Arena. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Seis partidos mínimo máximo doce. Se pierde lo que queda de campeonato y pasa para el otro año”, comentó de Botto.

Con respeto a las imágenes, que no fueron consideradas por el árbitro, especificó que “si él logra probar que ese escupitajo no llegó a nadie, que lo lanzó sin intención… pueden llegar a darle 3 partidos”.

Publicidad

Publicidad