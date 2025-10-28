Una nueva escena de la teleserie del fútbol chileno escribió en esta jornada el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien salió a responder la declaración de guerra de Michael Clark.

Fue el presidente de Universidad de Chile quien tras el Clásico Universitario disparó en contra de la ANFP, puntualizando sus dardos en Milad y Jorge Yunge, como las cabezas.

“Se lo dije a Pablo Milad, este partido no se debió haber jugado. A la ANFP no le gusta que a la U le vaya bien en copas internacionales“, explicó en una primera instancia.

“Me da mucha bronca. No podemos seguir con Milad y con Yungue, el próximo año hay elecciones. Están llevando al fútbol al fracaso total“, remató Clark, donde ahora encontró una respuesta.

Michael Clark desató la furia de la ANFP en el Clásico Universitario. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué le respondió Pablo Milad a Michael Clark?

Fue Pablo Milad quien se puso los guantes para responder a Michael Clark, asegurando que fue calentura por perder el Clásico Universitario: “Lo conozco mucho, no se si decía lo mismo con otros resultado, es la impotencia cuando uno pierde, lo entiendo”

“No fueron palabras de su corazón, lo conozco bien. Fueron desafortunadas sus palabras, no ayudan a nada”, remató.

En ese sentido, le recordó varias situaciones, además que le pidió tener códigos como en el fútbol: “Él sabía la situación con el acuerdo de la ANFP para no suspender el partido. En Paraguay hablamos por horas, salimos a cenar, se intentó pero no se pudo”.

“Un presidente no puede hablar así del presidente de una asociación le guste o no, yo nunca me he referido mal de nadie. acá hay códigos que se tienen que respetar”, cerró.

