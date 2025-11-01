Universidad de Chile cayó de forma muy dolorosa ante Lanús en la Copa Sudamericana. El partido terminó con incidentes, todo debido a una acción de Matías Zaldivia.

El Romántico Viajero perdió por 1-0 ante el Granate en un partido muy polémico. El gol argentino se originó tras una mano que el juez, Alexis Herrera, no sancionó. Además, Agustín Cardozo tuvo una fuerte entrada contra Javier Altamirano que bien pudo ser roja.

La polémica del final de Zaldivia contra Lanús

Universidad de Chile quedó con una amarga sensación de injusticia, en una llave que estuvo muy caliente debido a los incidentes que ya había vivido el Bulla contra Independiente en Argentina. Lanús quiso cobrar venganza por lo del Rojo y lo consiguió.

Al final del encuentro, los jugadores de ambos equipos se enfrentaron y protagonizaron fuertes encontrones. Después de unos minutos, estos pudieron ser separados y los hechos no pasaron a mayores.

Si bien no se sabía el origen, ahora salió a la luz la imagen que captura cómo comenzó todo. Una vez que terminó el duelo, sin saberse la motivación, Matías Zaldivia corre gran parte de la cancha y en buen chileno, “cogoteó” a Agustín Cardozo de Lanús.

Cardozo no reaccionó, pero llegaron el resto de sus compañeros y ahí se inició todo el tumulto del final. Además, el árbitro Alexis Herrera expulsó a Zaldivia. De esta manera, si la U clasifica a la Copa Libertadores o Sudamericana del 2026, el defensor no podrá estar al menos en el debut azul.

Universidad de Chile sigue masticando la rabia de la derrota, en una jornada que será recordada como una de las más polémicas que ha vivido el Romántico Viajero. El León se quedó a un paso de la final de la Copa Sudamericana con un arbitraje al menos, cuestionable.