Luego del triunfo de Lanús por 1-0 ante Universidad de Chile, se produjo un enfrentamiento en la cancha entre los jugadores de ambos equipos, provocando un bochorno en la semifinal de Copa Sudamericana.

Uno de los apuntados fue el capitán del Granate, Carlos Izquierdoz, que al parecer algo dijo tras el triunfo. El primero en llegar a encararlo fue Rodrigo Conteras, que entró en los descuentos.

En Olé destacaron que fueron a buscar a Izquierdoz

Lo cierto es que los ánimos estaban muy calientes. También Leandro Fernández, Nicolás Guerra y Matías Zaldivia, por parte de U de Chile, estaban tratando de encararse con los rivales y con el árbitro.

Izquierdoz, al final del partido, contó que se sintió representando a todo un país por lo que le pasó en las horas previas al partido ante U. de Chile.

“Salimos a caminar y se nos acercaban hinchas de todos los equipos para decirnos que querían que ganáramos”, comentó por la pica que provocó el cuadro azul en suelo trasandino.

La batahola, eso sí, no pasó a mayores y el juez Alexis Herrera no sacó ninguna tarjeta roja. Por ende, los jugadores de Lanús podrán estar en la final ante Atlético Mineiro.

Mira las fotos de la pelea de U de Chile y Lanús

Tucu Contreras fue a buscar a Izquierdoz (Photosport)

La batahola en Lanús (Getty)