Matías Zaldivia entierra su pasado en Colo Colo y revela el objetivo pendiente con la U: “Está la espina…”

Matías Zaldivia se ha transformado en el nuevo referente de Universidad de Chile. A punta de trabajo y grandes rendimientos, dejó en el pasado su estadía en el archirrival y hoy es pieza fundamental en el equipo de Gustavo Álvarez.

Por lo mismo, recalcó que este 2025 fue de más alegrías que tristezas de la mano del DT trasandino. Incluso dejando de lado el cuestionable arbitraje de Conmebol y las programaciones que sufrieron en el segundo semestre.

“Hasta el momento ha sido un gran año. Hicimos una buena Copa Libertadores y Sudamericana, donde por distintos motivos no pudimos jugar la final. En el campeonato en los últimos resultados nos alejamos de ser Chile 2. Pero si logramos la entrada a la Copa Libertadores será un año muy positivo”, recalcó a ESPN.

Matías Zaldivia sepulta a Colo Colo

Con 102 partidos oficiales en Universidad de Chile, Matías Zaldivia ya es un referente del equipo y hasta ha sido portador de la jineta de capitán. Por lo que borró su pasado en el Cacique con una potente afirmación. Lo que recordó con el único título que levantaron este 2025.

“Más allá de haber logrado solo la Supercopa contra Colo Colo, fue un logro importante y con una diferencia muy importante. Han sido dos años muy positivos. Se han hecho cosas importantes. Está la espina con el campeonato nacional, pero ganar un título por año es bueno para la institución”, aseguró el defensa de 34 años.

Incluso mandó el recado a Azul Azul para que haga un esfuerzo por la renovación de Álvarez para el 2026. “Este equipo de la mano de Gustavo gusta mucho. Este proceso si continua puede ser muy exitoso”, sentenció.

