Universidad de Chile vive un momento complicado en la temporada, donde los resultados no están acompañando. Pese a esto, Matías Zaldivia tiene un buen motivo para celebrar.

Luego de la dolorosa y polémica eliminación del Romántico Viajero en la Copa Sudamericana ante Lanús, se concentran en la Liga de Primera. Claro que no lo hicieron de buena manera, ya que en su última presentación cayeron por la mínima ante Huachipato.

El registro de Matías Zaldivia

Más allá del presente de Universidad de Chile, sin dudas que uno de los mejores jugadores de la temporada del equipo es Matías Zaldivia. El defensor argentino nacionalizado chileno se ha transformado en uno de los grandes referentes del plantel.

Cuando se anunció la llegada de Zaldivia a los Azules en 2023 se generó una fuerte polémica. Su pasado en Colo Colo, donde se había identificado con los de Macul tras estar entre 2015 y 2022, no agradaba a los hinchas del Romántico Viajero. Sin embargo, en cancha calló todas las críticas.

Lo de Matías Zaldivia en U. de Chile ha sido muy bueno y ante Huachipato logró un importante hito. El propio club destacó que el defensor de 34 años alcanzó los 100 partidos con la camiseta del Bulla, un registro que demuestra su estatus en el equipo.

Lo sorprendente es que Zaldivia alcanzó esta cantidad de encuentros en menos de tres años, siendo que en Colo Colo en siete años llegó a 152 duelos, marcando 7 goles. En el León ya lleva 100 partidos y 11 goles en menos de la mitad del tiempo que estuvo en Macul. Las lesiones no lo han acompañado en el CDA.

Zaldivia es uno de los capitanes de U. de Chile. Imagen: Photosport

Desde su arribo a Universidad de Chile, Matías Zaldivia ha ganado dos títulos: la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025. Además, ayudó a que el equipo dejara atrás sus rachas negativas ante Colo Colo. Incluso, llegó a debutar con La Roja en el 2023. Un acierto total su fichaje.