Si el río suena, es porque piedras trae. Este dicho perfectamente se puede aplicar en Universidad de Chile, elenco que se quedará sin entrenador luego que Gustavo Álvarez ratificara, tras varios meses de rumores, que no seguirá en el club para el 2026.

Esta decisión del argentino ha generado un montón de reacciones en el mundo azul. Hay quienes defienden su postura ante las constantes diferencies con la dirigencia, mientras que hay otros que aseguran que deja al club en una situación bastante compleja.

En este segundo grupo está Mauricio Pinilla, quien en su calidad de comentarista en el programa F360 de ESPN criticó la actitud de Gustavo Álvarez en este pasada. Para el ex delantero, el discurso del argentino ante los medios ha sido bastante incongruente.

La crítica de Pinilla a Gustavo Álvarez

El formado en Universidad de Chile declaró que “Álvarez dijo que se iba a referir sobre su futuro, sus sensaciones y sentimientos una vez terminado el campeonato. Y lo hizo dos fechas antes. ¿Por qué? es con su que po…”.

En ese sentido, el ex delantero aseguró que los hinchas que lleguen esta tarde al Santa Laura para el duelo ante Coquimbo Unido lo deben hacer con una postura bastante crítica hacia la figura del trasandino.

“Yo creo que el hincha de la U en vez de ir aplaudir y hacerle coritos a Álvarez, tiene que ir a criticarlo. Está tomando una actitud totalmente en contra de lo que necesita el club en estos momentos”, afirmó.

Para cerrar, Pinigol volvió a cargar contra el DT al afirmar que “construir lo que se construyó hasta día de hoy a nivel deportivo, futbolístico… La U lo necesitaba hace muchos años y hoy día teniendo todas la posibilidades de poder seguir creciendo”.

¿A qué hora juega Universidad de Chile vs Coquimbo Unido?

Azules y piratas se enfrentarán hoy martes 2 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

